Oktoberfest, imprenditore veneto del vino arrestato per molestie sessuali

Oktoberfest da dimenticare per un noto imprenditore del vino del Valdobbiadene. Come ogni anno, l’uomo era partito a fine settembre per Monaco insieme al suo gruppo di amici, tutti uomini, per partecipare alla famosissima festa bavarese. Tra un boccale di birra (di troppo) e uno stinco di maiale, però - riporta TrevisoToday - la serata è degenerata: l’imprenditore 65enne avrebbe toccato l’interno coscia di una cameriera, arrivando persino a scattare una foto con il cellulare per vantarsi della “conquista”.

Dalla festa alla denuncia: notte brava all’Oktoberfest per un noto imprenditore veneto

Convinto di averla fatta franca, è tornato a bere con gli amici, ma al momento di andarsene è stato fermato dagli agenti della polizia, che lo hanno arrestato e portato in cella. L’indomani, smaltita la sbronza, l’uomo si è ritrovato senza telefono - sequestrato come prova - e con una cauzione di 3.500 euro da versare per poter essere rilasciato. L’importo è stato saldato con un bonifico, ma i guai non si sono fermati lì. Nei giorni successivi sono infatti arrivati gli atti ufficiali della denuncia della polizia tedesca. A quel punto, l’imprenditore è stato costretto a raccontare tutto alla famiglia, inclusa la vicenda delle molestie sessuali.