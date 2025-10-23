Menu Apri login
Oktoberfest, imprenditore veneto del vino arrestato per molestie sessuali

Il 65enne, in Baviera con amici, avrebbe palpeggiato l’interno coscia di una cameriera dopo aver bevuto qualche bicchiere di birra di troppo. Arrestato dalla polizia, ha poi pagato una cauzione per essere rilasciato

 
23 ottobre 2025 | 16:46

Oktoberfest, imprenditore veneto del vino arrestato per molestie sessuali

Il 65enne, in Baviera con amici, avrebbe palpeggiato l’interno coscia di una cameriera dopo aver bevuto qualche bicchiere di birra di troppo. Arrestato dalla polizia, ha poi pagato una cauzione per essere rilasciato

23 ottobre 2025 | 16:46
 

Oktoberfest da dimenticare per un noto imprenditore del vino del Valdobbiadene. Come ogni anno, l’uomo era partito a fine settembre per Monaco insieme al suo gruppo di amici, tutti uomini, per partecipare alla famosissima festa bavarese. Tra un boccale di birra (di troppo) e uno stinco di maiale, però - riporta TrevisoToday - la serata è degenerata: l’imprenditore 65enne avrebbe toccato l’interno coscia di una cameriera, arrivando persino a scattare una foto con il cellulare per vantarsi dellaconquista”.

Oktoberfest imprenditore veneto del vino arrestato per molestie sessuali

Dalla festa alla denuncia: notte brava all’Oktoberfest per un noto imprenditore veneto

Convinto di averla fatta franca, è tornato a bere con gli amici, ma al momento di andarsene è stato fermato dagli agenti della polizia, che lo hanno arrestato e portato in cella. L’indomani, smaltita la sbronza, l’uomo si è ritrovato senza telefono - sequestrato come prova - e con una cauzione di 3.500 euro da versare per poter essere rilasciato. L’importo è stato saldato con un bonifico, ma i guai non si sono fermati lì. Nei giorni successivi sono infatti arrivati gli atti ufficiali della denuncia della polizia tedesca. A quel punto, l’imprenditore è stato costretto a raccontare tutto alla famiglia, inclusa la vicenda delle molestie sessuali.

oktoberfest veneto vino valdobbiadene monaco birra sbronza molestie
 
