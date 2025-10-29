Dom Pérignon a Maio Rinascente Milano: arte, gusto e limited edition

Dal’11 al 24 novembre 2025, Rinascente Milano diventa palcoscenico di Dom Pérignon con “Creation is an eternal journey”, il nuovo capitolo creativo della Maison di Champagne. L’allestimento trasforma le vetrine in un dialogo visivo tra la Maison e creatori iconici, raccontando come la creazione attraversi tempo e spazio, generando risonanze tra passato, presente e futuro.

Dom Pérignon Vintage 2015

Settimo piano: limited edition firmate Takashi Murakami

Prima dell’apertura delle vetrine, il settimo piano di Rinascente propone un’anteprima esclusiva con le limited edition Dom Pérignon: Dom Pérignon Vintage 2015 e Dom Pérignon Rosé Vintage 2010, frutto della collaborazione con l’artista Takashi Murakami. I coffret e le bottiglie mantengono l’eleganza minimalista della Maison, arricchita dai fiori sorridenti simbolo dell’estetica Superflat di Murakami. Queste edizioni limitate combinano naturale e soprannaturale, rituale e pop, sobrietà ed espressività, rappresentando un esempio distintivo di design artistico applicato al lusso gastronomico.

Vetrine e fotografia: la campagna visiva

La campagna visiva è curata dalla fotografa Collier Schorr, che cattura le emozioni e le interazioni dei sette nuovi creatori che arricchiscono il progetto: Zoë Kravitz, Clare Smyth, Tilda Swinton, Alexander Ekman, Takashi Murakami, Anderson .Paak, Iggy Pop. Gli scatti saranno protagonisti delle vetrine tra l’11 e il 24 novembre, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte contemporanea e Champagne di alta gamma.

Maio Restaurant alla Rinascente di Milano

Abbinamenti gastronomici esclusivi

Per tutto il mese di novembre, la Maison rinnova il legame con la gastronomia di eccellenza. Presso Maio Restaurant, situato nella food hall con vista sul Duomo, Dom Pérignon Vintage 2015 e Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 saranno proposti al calice con abbinamenti studiati: il Vintage 2015 esalta il jamón iberico Joselito, mentre il Rosé Vintage 2010 si accompagna al salmone affumicato Petrossian, creando un’esperienza sensoriale completa.