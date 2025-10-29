Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 29 ottobre 2025  | aggiornato alle 14:10 | 115358 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

Dom Pérignon a Maio Rinascente Milano: arte, gusto e limited edition

Dal’11 al 24 novembre, Rinascente Milano ospita “Creation is an eternal journey” di Dom Pérignon, con limited edition firmate Takashi Murakami e abbinamenti gastronomici esclusivi al Maio Restaurant

 
29 ottobre 2025 | 13:18

Dom Pérignon a Maio Rinascente Milano: arte, gusto e limited edition

Dal’11 al 24 novembre, Rinascente Milano ospita “Creation is an eternal journey” di Dom Pérignon, con limited edition firmate Takashi Murakami e abbinamenti gastronomici esclusivi al Maio Restaurant

29 ottobre 2025 | 13:18
 

Dal’11 al 24 novembre 2025, Rinascente Milano diventa palcoscenico di Dom Pérignon con “Creation is an eternal journey”, il nuovo capitolo creativo della Maison di Champagne. L’allestimento trasforma le vetrine in un dialogo visivo tra la Maison e creatori iconici, raccontando come la creazione attraversi tempo e spazio, generando risonanze tra passato, presente e futuro.

Dom Pérignon a Maio Rinascente Milano: arte, gusto e limited edition

Dom Pérignon Vintage 2015

Settimo piano: limited edition firmate Takashi Murakami

Prima dell’apertura delle vetrine, il settimo piano di Rinascente propone un’anteprima esclusiva con le limited edition Dom Pérignon: Dom Pérignon Vintage 2015 e Dom Pérignon Rosé Vintage 2010, frutto della collaborazione con l’artista Takashi Murakami. I coffret e le bottiglie mantengono l’eleganza minimalista della Maison, arricchita dai fiori sorridenti simbolo dell’estetica Superflat di Murakami. Queste edizioni limitate combinano naturale e soprannaturale, rituale e pop, sobrietà ed espressività, rappresentando un esempio distintivo di design artistico applicato al lusso gastronomico.

Vetrine e fotografia: la campagna visiva

La campagna visiva è curata dalla fotografa Collier Schorr, che cattura le emozioni e le interazioni dei sette nuovi creatori che arricchiscono il progetto: Zoë Kravitz, Clare Smyth, Tilda Swinton, Alexander Ekman, Takashi Murakami, Anderson .Paak, Iggy Pop. Gli scatti saranno protagonisti delle vetrine tra l’11 e il 24 novembre, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte contemporanea e Champagne di alta gamma.

Dom Pérignon a Maio Rinascente Milano: arte, gusto e limited edition

Maio Restaurant alla Rinascente di Milano

Abbinamenti gastronomici esclusivi

Per tutto il mese di novembre, la Maison rinnova il legame con la gastronomia di eccellenza. Presso Maio Restaurant, situato nella food hall con vista sul Duomo, Dom Pérignon Vintage 2015 e Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 saranno proposti al calice con abbinamenti studiati: il Vintage 2015 esalta il jamón iberico Joselito, mentre il Rosé Vintage 2010 si accompagna al salmone affumicato Petrossian, creando un’esperienza sensoriale completa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Dom Pérignon Rinascente Milano limited edition Champagne Takashi Murakami Vintage 2015 Vintage Rosé 2010 Collier Schorr alta gastronomia abbinamenti al calice
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Nomacorc Vinventions
Robo
Bord Bia
Nomacorc Vinventions
Robo
Bord Bia
Antinori
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025