Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 31 ottobre 2025  | aggiornato alle 16:05 | 115427 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Campari: vendite 2025 a 2,281 miliardi con crescita organica dell’1,5%

Campari chiude i primi nove mesi del 2025 con vendite a 2,281 miliardi di euro e crescita organica dell’1,5%. EBITDA a 629 milioni, EBIT rettificato 517 milioni. Margini stabili e indebitamento in calo confermano la solidità del Gruppo

 
31 ottobre 2025 | 13:01

Campari: vendite 2025 a 2,281 miliardi con crescita organica dell’1,5%

Campari chiude i primi nove mesi del 2025 con vendite a 2,281 miliardi di euro e crescita organica dell’1,5%. EBITDA a 629 milioni, EBIT rettificato 517 milioni. Margini stabili e indebitamento in calo confermano la solidità del Gruppo

31 ottobre 2025 | 13:01
 

Campari ha approvato i risultati finanziari al 30 settembre 2025, confermando un andamento complessivamente positivo per il Gruppo nei primi nove mesi dell’anno. Nonostante un contesto di mercato ancora complesso e caratterizzato da incertezze macroeconomiche, Campari ha mostrato solidità e capacità di crescita.

Campari: vendite 2025 a 2281 miliardi con crescita organica dell’15%

Campari 2025: crescita sostenuta e margini tutelati

Nel terzo trimestre, tutte le aree geografiche hanno contribuito positivamente, grazie anche a una forte dinamica dei consumi durante la stagione estiva, periodo chiave per il settore beverage. La marginalità ha beneficiato sia dell’aumento del margine lordo sia degli effetti concreti del piano di contenimento dei costi, che ha permesso di assorbire l’incremento degli investimenti pubblicitari e promozionali.

Le vendite si sono attestate a 2,281 miliardi di euro, con una crescita organica dell’1,5% e una performance complessiva stabile, nonostante il peso del cambio sfavorevole. L’EBIT rettificato ha raggiunto 517 milioni di euro, mentre l’EBITDA rettificato si è attestato a 629 milioni, con margini rispettivamente pari al 22,7% e al 27,6%. L’utile ante imposte è stato di 399 milioni di euro, influenzato anche da elementi non ricorrenti. L’indebitamento netto continua a scendere, con un rapporto PFN/EBITDA rettificato pari a 2,9 volte.

Commentando i risultati, l’amministratore delegato Simon Hunt ha evidenziato: «La crescita registrata nel terzo trimestre è il frutto di una rigorosa esecuzione commerciale e di una disciplina sui prezzi che ha consentito al Gruppo di continuare a guadagnare quote di mercato.» Ha inoltre sottolineato i progressi del piano di riduzione dei costi e il miglioramento della leva finanziaria negli ultimi dodici mesi. Tra le iniziative strategiche, prosegue anche la razionalizzazione del portafoglio con la cessione della partecipazione in Tannico e la valutazione di ulteriori opportunità di dismissione.

Guardando al futuro, Campari mantiene una prospettiva prudente ma costruttiva per il 2025. Ci si attende una crescita organica moderata delle vendite, in un contesto influenzato dall’evoluzione della fiducia dei consumatori in Europa e negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la redditività, si prevede una sostanziale stabilità del margine EBIT rettificato, considerando l’impatto dei dazi statunitensi, previsto in riduzione rispetto alle stime iniziali grazie a una gestione efficace delle scorte. Le efficienze ottenute nei costi di produzione e di struttura dovrebbero continuare a sostenere i risultati, confermando l’obiettivo di migliorare il rapporto tra costi e vendite già nel primo anno del piano di ottimizzazione.

Nel complesso, il Gruppo ribadisce la fiducia nella propria capacità di mantenere una crescita sostenuta nel medio-lungo periodo e di proseguire nel percorso di rafforzamento della propria posizione finanziaria. A seguito della pubblicazione dei conti, Campari ha registrato un forte rialzo del titolo a Piazza Affari, oltre +10% nella giornata successiva.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Campari risultati finanziari 2025 vendite Campari EBITDA EBIT crescita organica piano di riduzione costi margini indebitamento mercato beverage
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Suicrà
Fontina DOP
Pentole Agnelli
Quattroerre Group
Suicrà
Fontina DOP
Pentole Agnelli
Quattroerre Group
Go Wine
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025