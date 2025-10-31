Menu Apri login
Dèinos: il nuovo Bolgheri Superiore in tiratura limitata di Banfi

31 ottobre 2025 | 16:29

Banfi amplia la propria offerta con Dèinos, un nuovo Bolgheri Superiore Doc che rappresenta un progetto enologico ambizioso e coerente con il percorso intrapreso oltre dieci anni fa con Aska, Bolgheri Rosso Doc. Il nuovo vino si inserisce nella filosofia produttiva della storica azienda toscana, ponendosi come espressione di un territorio che unisce eleganza, equilibrio e complessità aromatica.

Bolgheri Superiore Dèinos di Banfi Dèinos: il nuovo Bolgheri Superiore in tiratura limitata di Banfi

Bolgheri Superiore Dèinos di Banfi

Il nome Dèinos trae ispirazione dalla tradizione etrusca, in continuità con Aska. Indica infatti il vaso di ceramica a forma sferica utilizzato nei solenni banchetti etruschi, riti che celebravano il legame tra natura, spirito, comunità e bellezza.
L’etichetta riprende questa eredità culturale con un decoro in filigrana d’oro, ispirato alle tecniche orafe dell’antica civiltà etrusca, a testimoniare l’unione tra arte e vino che caratterizza la visione Banfi.

Dèinos nasce da uve Cabernet Sauvignon in purezza, coltivate su suoli sabbiosi, argillosi e leggermente calcarei, con allevamento a Guyot. Le uve vengono raccolte a mano e fermentano in acciaio con rimontaggi e délestage, prima di un affinamento di 18 mesi in barrique di rovere francese. Nel calice, il vino si presenta complesso, morbido, equilibrato ed elegante, con note di piccoli frutti rossi, tabacco e liquirizia.

Prodotto in sole seimila bottiglie, Dèinos rappresenta il vertice della ricerca enologica Banfi nel territorio bolgherese, confermando la volontà dell’azienda di valorizzare ogni singola sfumatura del terroir toscano. Rodolfo Maralli, presidente di Banfi, spiega: «L’ampliamento del nostro portafoglio con un Bolgheri Superiore è strategico, aggiunge una nuova declinazione di terroir toscano e rafforza la presenza del brand Banfi nel segmento dei vini di alta gamma».

Banfi
Castello di Poggio alle Mura - 53024 Montalcino (Si)
Tel 0577 840111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
