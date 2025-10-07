Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 07 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:00 | 114891 articoli pubblicati

Adamantis 2022: nuova annata per la cuvée di Cantina Valle Isarco

Arriva Adamantis 2022 di Cantina Valle Isarco, cuvée d’eccellenza altoatesina. Blend unico di Sylvaner, Grüner Veltliner, Pinot Grigio e Kerner, affinato in barrique, esprime la vocazione della viticoltura eroica di montagna

07 ottobre 2025 | 19:12
 

Arriva sugli scaffali la nuova annata di Adamantis, cuvée di punta di Cantina Valle Isarco. La 2022 segna la terza edizione di questo bianco prodotto in sole 2mila bottiglie, dopo tre anni di affinamento, di cui 18 mesi in barrique. Secondo il direttore generale Armin Gratl: «All’inizio è stato molto difficile. Se con uno Chardonnay in barrique ci si può ispirare alla Borgogna e con un Pinot Nero si possono seguire modelli consolidati, per una cuvée della Valle Isarco non avevamo riferimenti. Abbiamo fatto molti esperimenti fino al 2020, quando abbiamo individuato il blend giusto, capace di esprimere ciò che immaginavamo: un bianco strutturato, complesso e rappresentativo del nostro territorio».

isarco

Adamantis è il fiore all’occhiello della cantina (foto Helmut Moling)

Adamantis è composto per il 50% da Sylvaner, 20% Grüner Veltliner, 20% Pinot Grigio e 10% Kerner. Varietà simbolo della viticoltura locale, capaci di offrire finezza e sapidità.

«Abbiamo selezionato le migliori parcelle con una zonazione accurata - spiega Gratl - raccogliamo le uve in cassette da 12 kg. Per l’affinamento utilizziamo circa il 50% di barrique nuove e il resto di secondo e terzo passaggio, selezionando i fusti migliori. Così garantiamo continuità stilistica: chi sceglie una bottiglia importante sa cosa aspettarsi».

L’annata 2022, più calda rispetto alle precedenti, si caratterizza per note di frutti tropicali e pesca, pepe bianco e incenso, con una chiusura agrumata. Al palato è complesso e rotondo, con frutta matura, spezie e sapidità, chiudendo con un finale lungo ed elegante.

Adamantis è il simbolo della filosofia produttiva della Cantina Valle Isarco, che si caratterizza per una viticoltura di montagna “eroica”: vigneti fino a mille metri di quota, con pendenze fino al 60%, terrazzati per il 90% e lavorati quasi interamente a mano. «I nostri soci possiedono mediamente meno di un ettaro a testa - afferma Gratl - per questo la selezione estrema e la precisione in vigna sono il cuore del nostro lavoro».

Adamantis è il fiore all’occhiello della cantina, che produce ogni anno circa 950mila bottiglie tra 32 etichette, di cui il 95% bianchi. Recenti riconoscimenti confermano il lavoro di qualità: il Grüner Veltliner 2023 è tra i “Best Buys 2025” di Wine Enthusiast, mentre il Kerner Aristos ha ottenuto i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso.

Cantina Valle Isarco
Loc. Coste 50 - 39043 Chiusa (Bz)
Tel 0472 847 553

© Riproduzione riservata

 
Adamantis 2022 Cantina Valle Isarco cuvée Valle Isarco vini Alto Adige Sylvaner Grüner Veltliner Pinot Grigio Kerner viticoltura eroica vini di montagna
 
