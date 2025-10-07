Caoimhe McCabe è il nuovo managing director di Diageo Italia

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 07 ottobre 2025

07 ottobre 2025 | 19:01

Diageo Italia annuncia la nomina di Caoimhe McCabe a Managing Director, segnando un passo strategico per rafforzare la centralità del mercato italiano. La nuova struttura consentirà di adottare strategie dedicate per valorizzare le specificità del Paese e sostenere le prospettive di crescita del gruppo.

Esperienza internazionale al servizio del mercato italiano

Professionista con oltre dieci anni di esperienza in Diageo, Caoimhe McCabe ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in contesti globali e mercati chiave. Irlandese di origine, ha guidato come Commercial, Revenue & Category Director le strategie commerciali e di revenue management in Irlanda, collaborando con team internazionali e multidisciplinari. Nel corso della sua carriera ha contribuito a progetti di trade marketing e alla definizione di strategie di revenue leadership.

Le parole di Caoimhe McCabe sulla nuova sfida

«Sono onorata ed entusiasta di assumere la guida di Diageo Italia, un mercato fondamentale per l’Europa e per l’intero gruppo. L’Italia rappresenta un punto di riferimento unico grazie alla sua straordinaria cultura dell’ospitalità e alla tradizione di eccellenza nel settore beverage. Porterò con me l’esperienza maturata a livello globale e una forte attenzione alle nuove tendenze di consumo, con l’obiettivo di consolidare la crescita dei nostri brand iconici. Desidero valorizzare appieno le potenzialità del mercato italiano, lavorando fianco a fianco con i nostri team e partner locali. Il nostro impegno sarà quello di continuare a investire in Italia, rafforzando la crescita sostenibile dei nostri marchi e contribuendo allo sviluppo dell’intero settore».

Strategia e prospettive di crescita in Italia

Diageo Italia sta vivendo una fase di profonda trasformazione strategica. Dall’ottobre 2025, la sede si trasferirà da Torino a Milano, collocando il Paese tra i mercati mondiali con maggiori potenzialità di sviluppo. L’obiettivo del gruppo è raddoppiare il business in Italia entro il 2030.

Grazie al nuovo modello operativo europeo, che rende l’Italia un mercato end-to-end, l’azienda investirà in comunicazione e nella rete commerciale, generando nuove opportunità occupazionali e rafforzando il ruolo strategico del Paese nello sviluppo globale di Diageo.

