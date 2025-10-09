Tannico passa a Castel-Vins: Campari e Moët Hennessy vendono l’enoteca online al gruppo francese

Tannico cambia di nuovo proprietà. Dopo tre anni sotto la joint venture tra Campari Group e Moët Hennessy, l’enoteca digitale entra nel portafoglio del gruppo francese Castel-Vins, uno dei giganti del vino d’Oltralpe. L’accordo, di cui non è stata resa nota la cifra, segna una nuova fase per la piattaforma italiana, mentre Campari e Moët Hennessy manterranno il controllo dell’altro sito di vendite online, Ventealapropriete.com (Valap).

Tannico passa da Campari e Moët Hennessy a Castel-Vins

L’operazione è stata annunciata direttamente dalla società bordolese, che ha spiegato come l’acquisizione di Tannico si inserisca in una più ampia strategia di espansione digitale. Come si legge in una nota del gruppo Castel, riportata dalle principali testate francesi, l’obiettivo è «proseguire nello sviluppo dell’area digital che guarda all’e-commerce, rafforzando la presenza sul continente europeo, con la possibilità di proporre prodotti che rispondano alle richieste dei consumatori di oggi e di domani». In un contesto economico globale ancora segnato da incertezze e consumi in calo, l’ingresso di Tannico nel portafoglio del gruppo permetterà di «rafforzare il legame diretto coi consumatori e proporre una gamma di prodotti e servizi sempre più adeguati alla domanda».

Fondata nel 2012 da Marco Magnocavallo, Tannico è cresciuta rapidamente fino a diventare un punto di riferimento per la vendita online di vini e distillati, distinguendosi per la selezione di etichette italiane e internazionali e per un approccio digital all’esperienza d’acquisto. Nel dicembre 2022 era stata acquisita dalla joint venture tra Campari Group e Moët Hennessy (gruppo Lv), con l’ambizione di trasformarla nel leader europeo del commercio online di vini e spirit di fascia alta. Nel 2024 ha registrato ricavi per circa 60 milioni di euro, confermando la solidità di un modello che unisce marketing, tecnologia e competenza enologica.

Con l’arrivo di Castel-Vins, Tannico entra così nella galassia di un gruppo che rappresenta uno dei pilastri dell’industria vinicola francese. L’azienda, che nel 2024 ha superato 1,1 miliardi di euro di fatturato (secondo il bilancio di sostenibilità), opera lungo tutta la filiera: dalla produzione alla distribuzione, con una rete che si estende ben oltre i confini nazionali. Castel possiede 23 tenute in Francia - per la maggior parte château situati a Bordeaux, in Provenza, nella Loira, nel Languedoc e nel Muscadet - per un totale di circa 1.400 ettari, oltre a sei siti di produzione che comprendono nomi storici come Patriarche, Barton & Guestier, Listel, Maison Barrière e Castel Frères.

Nel 2024 il gruppo ha ulteriormente ampliato il proprio raggio d’azione con l’acquisizione di Champagne Malard, rafforzando la propria presenza nella regione simbolo delle bollicine francesi. Ma non solo: Castel gestisce anche oltre 500 punti vendita della catena di enoteche Nicolas, uno dei marchi più noti d’Oltralpe, e controlla diverse società commerciali come Oenoalliance, Société des vins de France, Maison Bedhet Valette e La Confrérie. Sul fronte digitale, possiede già la piattaforma Vinatis, e con Tannico punta a consolidare la propria posizione nel mercato europeo dell’e-commerce del vino.