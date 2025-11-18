A Piacenza torna la fiera dei vini con 280 cantine da scoprire

Piacenza si prepara a tre giorni fitti di profumi, degustazioni e storie da ascoltare. Dal 22 al 24 novembre i padiglioni di Piacenza Expo tornano a riempirsi per la Fiera dei vini, un appuntamento che negli anni sta costruendo una sua identità precisa, capace di avvicinare pubblico, vignaioli e territori. L’edizione di quest’anno segna un passo avanti evidente: gli espositori crescono del 38% e diventano 280, un numero che dà la misura di quanto il comparto vitivinicolo abbia ritrovato voglia di incontrarsi e confrontarsi. Arriveranno aziende da tutta Italia, ma anche da Austria, Francia, Georgia e Slovenia, con tre nuovi ingressi che allargano ulteriormente lo sguardo: Cile, Spagna e Ungheria.

Fiera dei Vini 2025: a Piacenza tre giorni tra assaggi e territori

Dentro i padiglioni si alterneranno assaggi, incontri e passeggiate lente tra gli stand, dove scoprire etichette note e bottiglie inattese. Il pubblico, come sempre molto eterogeneo, potrà parlare direttamente con i produttori, farsi raccontare annate e scelte agronomiche, confrontare stili diversi e capire come si sta muovendo il vino europeo. A rendere più ricco il percorso ci sarà anche un calendario di degustazioni guidate che, negli ultimi anni, è diventato uno dei punti più seguiti della manifestazione. La prima, sabato 22 novembre alle ore 12, apre un tema che negli ultimi tempi sta trovando spazio crescente: il rapporto tra vino e paesaggio, tra cura quotidiana della vigna e visione agricolturale. La masterclass "Il vino e la terra: storie di cura, custodia ed equilibrio" sarà condotta da Luigi Fenoglio, direttore della Tenuta di Forci a Lucca, che guiderà un confronto insieme a sei vignaioli di Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana. La proposta non si limita alla degustazione, ma apre un dialogo sui vini biologici, naturali e biodinamici, su come vengono interpretati e su quali strade stanno prendendo oggi.

Nei tre giorni, altre cinque masterclass porteranno i visitatori dentro temi diversi, dal racconto dei territori alla lettura di grandi denominazioni europee. A condurle saranno figure note nel mondo della didattica e della critica enologica: Antonello Maietta, già presidente Ais e giornalista; Vito Intini, presidente Onav; Roberto Donadini, presidente Fisar; Giuliano Boni, wine educator e consulente. A loro si affiancherà Luigi Caricato, direttore di Olio Officina, che guiderà l’unico approfondimento dedicato all’olio, un prodotto che merita sempre più spazio nelle fiere del gusto. Le masterclass si potranno prenotare in anticipo: 15 euro per quelle sul vino e 5 euro per il tasting dedicato all’olio. Accanto al vino si aprirà un’ampia area food, pensata per raccontare cucine regionali, prodotti locali e sapori di montagna. I visitatori troveranno piatti con tartufo, polenta e specialità dei territori appenninici, ma anche i salumi Dop del Consorzio salumi piacentini, insieme a dolci artigianali e ad altre eccellenze italiane. Un’offerta ampia, utile non solo per fare una pausa tra una degustazione e l’altra, ma anche per capire come il cibo possa sostenere o indirizzare alcune tipologie di vino.

Il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 15, l’arena centrale ospiterà l’incontro promosso dall’Associazione nazionale città del vino, che riunirà le realtà dell’Emilia-Romagna per fare il punto sui progetti in corso e sulle iniziative future. Saranno presenti i sindaci dei comuni coinvolti, chiamati a confrontarsi su turismo, paesaggio e sviluppo rurale. In parallelo tornerà Filari di libri, la rassegna che negli ultimi anni è diventata un piccolo osservatorio culturale all’interno della fiera, con appuntamenti alle 15 e alle 16 dal titolo "Se la tua cantina fosse un libro, quale sarebbe?". Il programma culturale proseguirà fino al pomeriggio inoltrato. Sabato, alle 17, verrà presentato "Camera con vigna" del giornalista (collaboratore di Italia a Tavola) e autore enogastronomico Vincenzo D’Antonio, volume accompagnato dalla prefazione di Roberta Garibaldi. Domenica, sempre alle 17:30, sarà invece protagonista Robert Gionelli con "Un territorio di… vino. Guida alle cantine dei Colli piacentini", un lavoro costruito con criterio geografico che mette in fila aziende, storie e vitigni della zona, offrendo una mappa utile per chi vuole conoscere meglio questo angolo di Emilia.

Tutte le informazioni pratiche - dal programma completo alle modalità di acquisto dei biglietti, comprese le formule cumulative e le riduzioni per gli affiliati Ais, Onav, Fisar, Assosommelier e Assoenologi - sono disponibili sul sito della manifestazione e alla biglietteria in fiera.