Carpineto, il Chianti Classico Riserva 2020 tra i 100 vini più emozionanti al mondo

Carpineto entra nella Top 100 di Wine Spectator con il Chianti Classico Riserva 2020, classificato al 25° posto con 93 punti. Un risultato rilevante per la storica realtà fondata nel 1967 e oggi guidata dalla seconda generazione. «Non ho parole per l’emozione…» commenta Caterina Sacchet, enologa e produttrice, che sottolinea come questo riconoscimento abbia un valore particolare perché ottenuto con un vino del territorio in cui tutto è iniziato. Aggiunge: «La passione trasmessa dai nostri padri ci permette di avere queste belle gioie ed emozioni».

Caterina Sacchet, enologa e produttrice

Caterina, cresciuta tra vigneti e cantina, ha affiancato il padre fin da giovanissima per poi assumere la responsabilità enologica dopo la laurea a Firenze. La sua impronta emerge in vini tecnicamente rigorosi, ma caratterizzati da equilibrio, eleganza e una visione contemporanea. Accanto alla precisione, la distingue una sensibilità enologica che orienta ogni vendemmia verso una lettura attuale del territorio. Un approccio che ha contribuito a rafforzare la coerenza qualitativa della gamma Carpineto.

Caterina definisce la 2020 «una delle più belle annate degli ultimi anni per vini da lungo affinamento». La primavera fresca e un’estate calda con buone escursioni termiche hanno favorito una maturazione equilibrata. Le piogge di giugno e settembre hanno sostenuto il ciclo vegetativo, portando a uve sane e concentrate. Secondo Wine Spectator, il vino presenta un corpo ricco, aromi di amarena, mora, erbe selvatiche, note minerali di ferro e terra, con un finale lungo e speziato.

Fondata da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, Carpineto nacque con l’obiettivo di produrre un Chianti Classico che esprimesse appieno il potenziale del territorio, in controtendenza rispetto agli standard dell’epoca.

«I risultati nel Chianti Classico sono il coronamento della visione dei nostri padri» ricorda oggi Antonio Michael Zaccheo, seconda generazione alla guida dell’azienda insieme a Caterina.

La famiglia continua il progetto originario con tre etichette:

Chianti Classico Annata

Chianti Classico Riserva

Chianti Classico Gran Selezione, ottenuto dalle parcelle più vocate

Queste tre interpretazioni rappresentano l’evoluzione della denominazione e l’identità produttiva dell’azienda.

Il Chianti Classico Riserva 2020 di Carpineto

Un elemento distintivo della Riserva è l’etichetta, rimasta pressoché identica rispetto alla prima bottiglia Carpineto. Il soggetto è l’autoritratto di Rubens, tratto da un’incisione antica appartenuta alla famiglia Zaccheo. «Rubens aveva un forte legame con la Toscana e il vino. L’immagine divenne il simbolo della nuova cantina di Greve in Chianti» racconta Antonio Michael Zaccheo.

La storica tenuta di Dudda a Greve in Chianti, situata a 300 metri di altitudine, rappresenta il cuore produttivo dell’azienda, immersa in uno dei microclimi più freschi del Chianti Classico. Carpineto possiede altre quattro tenute in zone vocate della Toscana. La storicità dell’azienda è documentata anche da un archivio enoico ampio e articolato, che conserva numerose annate storiche.