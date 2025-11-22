La mattonella-denuncia che porta a Montalcino il messaggio contro la violenza

Nel contesto di Benvenuto Brunello, a Montalcino è stata presentata una nuova mattonella-denuncia dedicata al tema della violenza di genere. L’opera, realizzata da Paola Minaccioni insieme alla Fondazione Una Nessuna Centomila, è stata posata sull’antico muro del palazzo comunale come simbolo dell’impegno collettivo verso il rispetto e l’uguaglianza.

Paola Minaccioni presenta la sua mattonella contro la violenza sulle donne

Un simbolo visibile dell’impegno del territorio

La 34ª opera del progetto assume un valore emblematico per la comunità. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino sostiene l’iniziativa come testimonianza della volontà del territorio di contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. La mattonella diventa così un riferimento culturale permanente e un invito alla consapevolezza sociale.

Il messaggio artistico di Paola Minaccioni

La visione di Minaccioni si traduce in una rappresentazione che richiama il concetto di indipendenza femminile. Attraverso la metafora delle “donne-mattonelle”, l’opera sottolinea il superamento dei ruoli imposti e la necessità di riconoscere pienamente il valore e l’autonomia delle donne. Il messaggio enfatizza un nuovo equilibrio relazionale basato su rispetto, autodeterminazione e libertà.

Paola Minaccioni col sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e il presidente del Consorzio del Brunello Giacomo Bartolommei

Collaborazione culturale e valore sociale dell’iniziativa

L’intervento della Fondazione Una Nessuna Centomila consolida un percorso di sensibilizzazione che coinvolge istituzioni, cittadini e operatori del territorio. La presenza dell’opera nel cuore di Montalcino rafforza la volontà di mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere attraverso strumenti artistici e culturali.

Benvenuto Brunello come scenario di diffusione del messaggio

L’evento rappresenta una piattaforma significativa per amplificare il valore simbolico della mattonella. Grazie alla notorietà di Benvenuto Brunello, il messaggio raggiunge un pubblico esteso, contribuendo a diffondere un impegno condiviso nel promuovere la parità e la dignità delle donne.