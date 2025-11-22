Serena Wines 1881 entra nel ristorante Novak di Djokovic

Continua e si rafforza la collaborazione tra Serena Wines 1881, storica azienda vinicola coneglianese leader nella produzione e commercializzazione di Prosecco Doc e Docg, e il campione serbo Novak Djokovic. A partire da oggi, i vini Ville d’Arfanta, marchio di Serena Wines 1881 simbolo di Prosecco di nicchia e qualità elevata, saranno disponibili nel ristorante Novak di Belgrado, inaugurato da Djokovic nel 2009.

I vini Ville d’Arfanta di Serena Wines 1881 saranno disponibili nel ristorante Novak Djokovic a Belgrado

L’ingresso dei vini Ville d’Arfanta nella carta del ristorante rappresenta una mossa strategica per l’espansione di Serena Wines 1881 nel mercato serbo e nei Balcani. La presenza nei locali Horeca più prestigiosi della capitale serba consente di valorizzare il posizionamento dei marchi dell’azienda, in particolare Serena 1881, e di rafforzare la visibilità presso consumatori e operatori del settore.

Partecipazione a Wine Vision by Open Balkan

Un ulteriore passo nella strategia di espansione è la partecipazione di Serena Wines 1881 a Wine Vision by Open Balkan, la prima fiera del vino nei Balcani, in programma a Belgrado fino al 25 novembre. L’evento, organizzato dall’Area Italia in collaborazione con Vinitaly e ICE Agenzia, rappresenta un’importante occasione di networking. L’azienda avrà modo di incontrare buyer provenienti dai principali mercati balcanici, interessati ai vini italiani di qualità (Hall 2c Stand 37).

Crescita dei brand Serena Wines 1881 in Serbia

Commenta Luca Serena, Ad e quinta generazione alla guida dell’azienda: «In Serbia registriamo una crescita significativa grazie al lavoro dei nostri importatori per i brand Serena 1881, Ville d’Arfanta e Serenello. L’inserimento dei nostri vini nei ristoranti di prestigio e l’associazione con il nome Djokovic sosterranno ulteriormente l’espansione e il posizionamento dei marchi».

La linea Ville d’Arfanta di Serena Wines 1881

L’introduzione dei vini Ville d’Arfanta nel ristorante Novak offre una vetrina di eccellenza, dimostrando la capacità dell’azienda di proporre prodotti di alta qualità e di consolidare la presenza sul mercato serbo.

Distribuzione dei vini Djokovic in Italia

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, Luca Serena sottolinea i risultati positivi ottenuti ad un anno dall’avvio della collaborazione con la famiglia Djokovic. Le due etichette, uno Chardonnay e un Syrah, prodotte dall’azienda di Goran Djokovic, zio di Nole, hanno riscosso grande apprezzamento nel mercato italiano.

«Il progetto richiede tempo: tempo per individuare enoteche interessate ai vini dell’Est europeo, tempo per raccontare il prodotto e trasmetterne il valore. L’alto posizionamento dei vini va oltre il nome sull’etichetta», conclude Serena, evidenziando l’attenzione alla qualità e alla comunicazione del brand.