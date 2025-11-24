Baglio di Pianetto punta sui vigneti montani: Halaesa acquisisce Tenuta Baroni

Baglio di Pianetto avvia il processo di concentrazione dei propri vigneti nelle aree montane di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi, dove l’azienda ha la propria sede principale. Lo ha annunciato il presidente della cantina, Gregoire Desforges Marzotto, che porta avanti la visione dei nonni Paolo e Florence Marzotto, i primi a intuire il potenziale della zona ventisei anni fa.

Baglio di Pianetto si concentra sulle aree montane di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi

Vigneti ad alta quota e guida enologica

«Questi territori, da sempre altamente vocati alla viticoltura di qualità, rappresentano per noi il cuore della produzione di vini di alto profilo. È qui che si esprime al meglio la nostra visione di lungo periodo, rispondendo alle aspettative dei consumatori con autenticità e coerenza», ha dichiarato Desforges. «La concentrazione delle colture ci permetterà inoltre di proseguire il nostro percorso verso una cantina a sempre più basso impatto ambientale, abbattendo le emissioni derivanti dal trasporto e il consumo di acqua, minore nelle zone d’altura».

Gregoire Desforges Marzotto, presidente di Baglio di Pianetto

I vigneti situati tra 700 e 900 metri di altitudine costituiscono oggi il fulcro della strategia di riposizionamento della cantina, guidata da Graziana Grassini. Secondo la cantina, le altitudini elevate rappresentano un habitat ideale per la produzione di vini freschi ed eleganti, in linea con la vocazione naturale del territorio.

Halaesa amplia la filiera con l’acquisizione della Tenuta Baroni

Parallelamente, la Società Agricola Halaesa S.r.l., società benefit innovativa leader nella produzione sostenibile di avocado in Italia, ha acquisito la Tenuta Baroni, rafforzando la propria filiera produttiva in Sicilia. L’operazione consente a Halaesa di incrementare la scalabilità e la sostenibilità delle proprie attività, puntando a un modello agricolo integrato e responsabile. La società prevede di espandere le superfici fino a 500 ettari con un ulteriore aumento di capitale nel 2026.

Nell’ambito dell’operazione, Halaesa è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Nicola Lucifero e Angelica Bonino. Baglio di Pianetto è stata supportata da PedersoliGattai, con il team composto dagli avvocati Antonio Pedersoli, Gregorio Lamberti e Alessandro Pirera.

Baglio di Pianetto

Via Francia - 90030 Santa Cristina Gela (Pa)

Tel 091 857 0002