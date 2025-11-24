Dal Taurasi al Lambrusco: i 10 migliori vini italiani per la guida Bibenda

La Fondazione Italiana Sommelier (Fis) ha premiato a Roma i 10 migliori vini italiani 2026, selezionati tra 764 etichette presentate nel banco di assaggio durante la cena annuale. L’evento ha visto la partecipazione di 1250 ospiti e del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, che ha invitato a sostenere la candidatura della cucina italiana nel patrimonio immateriale Unesco.

La Fondazione Italiana Sommelier (Fis) ha premiato a Roma i dieci migliori vini italiani 2026

«È una edizione record», ha commentato il fondatore della Fis, Franco Maria Ricci, sottolineando il valore dei vini e dei distillati selezionati, per un totale superiore a 700mila euro di prodotti in degustazione. Presente anche il cantante-produtore Al Bano, tra selfie e autografi.

Piemonte - Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2022

Dal Piemonte arriva la Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2022 di Braida, simbolo della rinascita di un vitigno popolare e oggi ambasciatore del territorio. Le ultime generazioni della famiglia Bologna hanno dichiarato: «Grande responsabilità e forte emozione per questo riconoscimento».

Alto Adige - Chardonnay Nama 2021

Dall’Alto Adige, lo Chardonnay Nama 2021 di Nals Margreid rappresenta l’eleganza cristallina delle Dolomiti. Un vino definito dalla Fis come perfettamente equilibrato, con tensione e delicatezza.

Veneto - Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2019

Il Veneto risponde con l’Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2019, descritto come morbido, vigoroso e di infinita persistenza. Un rosso che unisce sontuosità e finezza.

Emilia Romagna - Otello Nero di Lambrusco 1813

L’Emilia Romagna propone l’Otello Nero di Lambrusco 1813 di Cantine Ceci, ritirato da Otello Ceci. La guida lo definisce un Lambrusco dall’orgoglio ritrovato, con spuma cremosa, vivace e sentori floreali.

Toscana - Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2020 e Redigaffi 2022

In Toscana, due premiati: il Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2020 di Frescobaldi, armonico e strutturato, e il Redigaffi 2022 di Tua Rita, Merlot in purezza, balsamico e avvolgente.

Abruzzo - Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020

Il Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020 di Masciarelli riflette il carattere vigoroso e aristocratico dell’Abruzzo. Marina Cvetic ha ritirato il premio sottolineando l’autenticità del territorio.

Campania - Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2019

La Campania è rappresentata da Feudi di San Gregorio con il Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2019, Aglianico complesso e strutturato. Il presidente Antonio Capaldo ha ritirato il riconoscimento.

Lazio - Olevano Romano Cesanese Riserva 2021

Dal Lazio, il Cesanese Riserva 2021 di Damiano Ciolli è segnalato per la capacità di raccontare l’autenticità del terroir di Affile, con un rinnovamento del vitigno tradizionale.

Sicilia - Contrada PC 2023

Chiude la carrellata la Sicilia con lo Chardonnay Contrada PC 2023 di Passopisciaro Vini Franchetti, un bianco dell’Etna di rara espressione minerale, dove agrumi e fiori di montagna creano complessità aromatica e identità territoriale.