25 novembre 2025

La “Williams Confezione Cocktail” di Pircher rappresenta una proposta ideale per chi ricerca un dono elegante e caratterizzato da sapori autentici. Pircher, storica azienda altoatesina specializzata in distillati e liquori alla frutta, presenta un cofanetto pensato per valorizzare la qualità delle materie prime e l’esperienza degustativa durante il periodo delle feste.

 La nuova Confezione Cocktail celebra i distillati Pircher per il Natale

La Williams Confezione Cocktail di Pircher

Contenuto del cofanetto in chiave degustativa

All’interno della confezione si trovano tre elementi selezionati per offrire un percorso sensoriale completo: una bottiglia di acquavite di Pere Williams, un vasetto di pere sciroppate e due bicchierini Pircher studiati per una degustazione ottimale. L’acquavite deriva da pere Williams fresche e mature, selezionate attentamente e distillate senza additivi. Il processo di produzione permette di ottenere un distillato armonioso e fragrante, riconoscibile per la sua pulizia aromatica e per la brillantezza del colore.

Qualità, cura estetica e utilizzo ideale

La bottiglia, dal design raffinato, mette in risalto la limpidezza del prodotto, mentre i bicchierini e le pere sciroppate arricchiscono la presentazione e amplificano l’esperienza gastronomica. Il distillato Pircher, caratterizzato da un gusto pieno ma delicato, può essere sorseggiato a fine pasto oppure abbinato a cioccolato e formaggi, risultando adatto ai momenti di convivialità tipici del periodo natalizio.

Dove acquistare la Williams Confezione Cocktail

La “Williams Confezione Cocktail” è disponibile online sul sito ufficiale Pircher e presso lo Store Pircher di Lana (BZ). Il cofanetto, con gradazione alcolica di 40% e bottiglia da 700 ml, viene proposto al prezzo consigliato di 25,75 €, rappresentando un’idea regalo di qualità per il Natale.

