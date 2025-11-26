Cambio alla guida di Cantina Colterenzio: Pardatscher nuovo presidente

La Cantina Colterenzio ha nominato Franz Pardatscher nuovo presidente della cooperativa. La decisione è arrivata durante l’assemblea annuale dei soci, segnando la conclusione del lungo mandato di Maximilian Niedermayr, alla guida per 18 anni e attivo nella cantina per quasi quattro decenni.

il nuovo presidente di Cantina Colterenzio Franz Pardatscher (a destra) e Maximilian Niedermayr

Durante il suo percorso, Niedermayr ha contribuito allo sviluppo strategico della struttura e alla definizione dell’immagine aziendale. Tra gli interventi più rilevanti rientrano due importanti ristrutturazioni che hanno ridefinito l’architettura e l’aspetto dell’azienda.

Viticoltore ed enologo di Appiano, Pardatscher è socio della cooperativa e siede da sei anni nel consiglio di amministrazione. Alla guida del nuovo direttivo lavorerà con l’obiettivo di consolidare la competitività della cantina nel contesto vitivinicolo altoatesino. Nel suo primo intervento ha dichiarato: «Il mio obiettivo è affrontare le sfide del futuro con quello spirito pionieristico che da decenni contraddistingue la nostra cantina».

Contestualmente all’elezione del presidente, l’assemblea ha nominato Benjamin Reckla vicepresidente. Il consiglio direttivo comprende ora Georg Augustin, Hanno Ferrari, Maximilian Glöggl, Evelyn Hanni, Andreas Mayr, Peter Martini, Peter Mumelter, Alex Niedermayr, Felix Niedermayr, Ulrich Prast e Reinhart Warasin.

La Cantina Colterenzio ha rivolto un ringraziamento a Niedermayr per l’impegno profuso e ai membri uscenti del consiglio per il lavoro svolto. Con la nuova presidenza, la cooperativa punta a garantire continuità e una gestione orientata alla crescita responsabile.

