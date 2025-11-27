Franciacorta e Cast rilanciano la partnership per formare i talenti del futuro

Il Consorzio Franciacorta e Cast, istituto italiano dedicato ai professionisti dell’eccellenza gastronomica, hanno rinnovato la collaborazione con l’obiettivo di sostenere i giovani talenti e promuovere un modello integrato di valorizzazione del territorio. Il rinnovo consolida un rapporto costruito sulla condivisione di competenze, favorendo percorsi formativi in grado di mettere in relazione il mondo della produzione vitivinicola con le nuove generazioni di operatori del settore.

Nuovo accordo tra il Consorzio Franciacorta e Cast, l’Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità

Percorsi formativi dedicati alla filiera Franciacorta

La continuità dell’accordo permette di unire l’esperienza didattica di Cast con il prestigio internazionale del Franciacorta, creando opportunità strutturate per approfondire il legame tra enogastronomia e territorio. Le attività previste includono lezioni in aula, masterclass tematiche, laboratori e visite aziendali, strumenti che consentono agli studenti di conoscere da vicino l’intera filiera produttiva.

Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta

Durante tali percorsi, i partecipanti potranno esplorare le tecniche che contraddistinguono la produzione del Franciacorta e approfondire valori come la sostenibilità, la cura del paesaggio e l’identità culturale della regione, oggi considerata un riferimento dell’eccellenza italiana nel mondo.

Le dichiarazioni dei protagonisti della partnership

«Questo rinnovo rappresenta la continuità di una visione condivisa: formare professionisti completi e consapevoli, radicati nel territorio ma pronti al mondo», afferma il presidente del Consorzio Franciacorta, Emanuele Rabotti. «Il Franciacorta nasce da un territorio straordinario e da una comunità che custodisce qualità e cultura», continua. «Proseguire il percorso con CAST significa trasmettere questi valori alle nuove generazioni e accompagnarle verso un futuro internazionale».

Cristian Cantaluppi, ceo di Cast

A confermare il valore formativo dell'accordo interviene anche il ceo di Cast Cristian Cantaluppi: «Collaborare con il Consorzio Franciacorta significa offrire ai nostri studenti un’esperienza formativa che unisce tecnica, cultura e territorio. Vogliamo formare professionisti capaci di interpretare il futuro dell’enogastronomia, consapevoli dell’importanza delle filiere d’eccellenza italiane e pronti a rappresentarle nel mondo».

Un modello virtuoso di collaborazione territoriale

Il rinnovo della partnership tra Cast e Consorzio Franciacorta rafforza un modello di cooperazione che integra didattica, produttori locali e promozione internazionale. Questa sinergia rappresenta un’opportunità significativa per i futuri professionisti, contribuendo alla diffusione di competenze avanzate e alla valorizzazione delle filiere d’eccellenza del panorama gastronomico italiano.