Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 29 novembre 2025  | aggiornato alle 15:21 | 116034 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Luca Argentero debutta nel vino analcolico con un bianco che incuriosisce

Sodamore amplia il suo percorso nel no-low alcohol con Whitelover, un bianco dealcolato nato da vitigni selezionati e da un’idea di convivialità moderna, che punta su gusto, leggerezza e attenzione al benessere

 
29 novembre 2025 | 13:03

Luca Argentero debutta nel vino analcolico con un bianco che incuriosisce

Sodamore amplia il suo percorso nel no-low alcohol con Whitelover, un bianco dealcolato nato da vitigni selezionati e da un’idea di convivialità moderna, che punta su gusto, leggerezza e attenzione al benessere

29 novembre 2025 | 13:03
 

Nel mondo del bere analcolico continua a muoversi qualcosa di interessante, e tra i protagonisti di questa nuova stagione c’è sicuramente Sodamore. L’azienda, nata dall’intuizione dell’attore Luca Argentero, ha iniziato con una soda, poi con una birra e ora fa un passo ulteriore con il lancio di Whitelover, un vino bianco dealcolato pensato per chi vuole continuare a brindare senza complicazioni, seguendo un’idea di consumo più adatta ai trend moderni.

Luca Argentero debutta nel vino analcolico con un bianco che incuriosisce

L'attore Luca Argentero

Ed è proprio da qui che Argentero riparte per raccontare la direzione che il progetto sta prendendo e la visione che ha accompagnato anche questa nuova etichetta. «La nostra missione è quella di dimostrare che per condividere momenti autentici non serve l’alcol, basta l’amore». Una frase che sintetizza un percorso basato su ingredienti naturali, ricerca e creatività, ma soprattutto su un’idea di convivialità che vuole essere più inclusiva e meno legata alle abitudini del passato. L’obiettivo non è sostituire il vino tradizionale, bensì proporre un’alternativa credibile a chi sceglie maggiore leggerezza senza rinunciare al gesto del brindisi.

Sodamore, ricordiamo, arriva a questa fase di crescita dopo aver inserito con successo le prime etichette sugli scaffali di realtà molto diverse fra loro, da Eataly ad All’Antico Vinaio fino a Poke House. Una distribuzione trasversale che racconta la volontà di parlare a pubblici differenti, intercettando chi vive la pausa veloce e chi cerca bevande più ricercate, ma soprattutto chi interpreta il bere analcolico come un’opzione che non chiede compromessi. All’interno di questo percorso si colloca Whitelover, un bianco fermo e secco che vuole evitare l’effetto “copia sbiadita” e offrire invece un aromatico diretto, immediato e naturale.

Luca Argentero debutta nel vino analcolico con un bianco che incuriosisce

Whitelover, un bianco dealcolato nato da vitigni selezionati e da un’idea di convivialità moderna

A questa evoluzione guarda anche Giovanni Rastrelli, ceo di Sodamore, che lega il debutto del nuovo vino a una strategia più ampia: «Con Whitelover ampliamo ulteriormente la presenza di Sodamore nel segmento analcolico, un’area in forte crescita e sempre più richiesta dai consumatori. I risultati ottenuti con la soda e la birra confermano l’interesse reale per prodotti di qualità, capaci di offrire un’esperienza appagante senza alcol». Il vino dealcolato, aggiunge, è un tassello nella costruzione di un portfolio più completo, con altre proposte in arrivo nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sodamore vino dealcolato analcolico Whitelover Luca Argentero Giovanni Rastrelli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Galbani Professionale
Pavoni
Molino Pasini
Fontina DOP
Galbani Professionale
Pavoni
Molino Pasini
Fontina DOP
Pentole Agnelli
Conti Zecca

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025