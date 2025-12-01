Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 dicembre 2025  | aggiornato alle 21:24 | 116066 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Sparkle 2026 a Roma, la guida ai migliori spumanti italiani: 92 etichette con 5 sfere

La guida Sparkle 2026 celebra i migliori vini spumanti secchi italiani a Roma e debutta online con Sparkle.wine, offrendo una vetrina aggiornata per appassionati e professionisti del settore

 
01 dicembre 2025 | 18:54

Sparkle 2026 a Roma, la guida ai migliori spumanti italiani: 92 etichette con 5 sfere

La guida Sparkle 2026 celebra i migliori vini spumanti secchi italiani a Roma e debutta online con Sparkle.wine, offrendo una vetrina aggiornata per appassionati e professionisti del settore

01 dicembre 2025 | 18:54
 

Si è conclusa a Roma la ventiquattresima edizione di Sparkle, la guida ai migliori vini spumanti secchi italiani, promossa da Cucina & Vini. L’evento si è svolto negli spazi del The Westin Excelsior Hotel, registrando la presenza di circa 1500 visitatori tra appassionati, stampa e operatori del settore. La guida ha premiato 92 etichette con le 5 sfere, tra le 976 valutate, con un’ampia rappresentanza da Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte, Abruzzo e altre regioni del Sud. La manifestazione ha offerto un vero e proprio viaggio tra le diverse aree produttive italiane, confermando Sparkle come uno degli appuntamenti di riferimento della Capitale.

Sparkle 2026 a Roma la guida ai migliori spumanti italiani: 92 etichette con 5 sfere

Sparkle: 92 etichette con le 5 sfere

L’edizione 2026 ha introdotto una novità importante: la guida è ora disponibile anche online su Sparkle.wine, con una selezione delle migliori 150 etichette tra le oltre mille presenti.

Francesco D’Agostino, curatore della guida, spiega: «Abbiamo scelto una parola inglese per raggiungere il consumatore internazionale e distinguere gli spumanti italiani da altre bollicine come l’Asti o il Prosecco». Il portale permette di consultare territori, produttori e denominazioni, offrendo uno strumento aggiornato per scoprire le eccellenze italiane.

L’affluenza ai banchi d’assaggio è stata affiancata da masterclass dedicate, a partire da quella sui formaggi di FORVECARDO, un caglio vegetale sviluppato dall’Università della Tuscia.

Molto seguito anche l’incontro sui vini dell’Alta Langa Doc, guidato da Francesco D’Agostino e Giovanni Minetti, presidente del Consorzio. L’iniziativa ha permesso di approfondire le caratteristiche organolettiche e la qualità della produzione spumantistica italiana.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sparkle 2026 vini spumanti italiani degustazione vini Alta Langa DOC guida vini Sparkle.wine bollicine italiane masterclass vini The Westin Excelsior vini italiani
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
Molino Pasini
Consorzio Asti DOCG
Fontina DOP
Molino Pasini
Consorzio Asti DOCG
Quattroerre Group
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025