In Versilia torna il banco di assaggio che racconta i vini della Toscana

A Lido di Camaiore (Lu) torna un evento che negli anni ha costruito la propria credibilità senza inseguire il modello delle grandi fiere. Stiamo parlando di Terre di Toscana, la degustazione che riunisce produttori selezionati da tutta la regione e che nel 2026 raggiunge la sua diciottesima edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo negli spazi dell’Hotel UNA Esperienze Versilia Lido, una sede che nel tempo è diventata parte integrante dell’identità dell’evento. Anche nella nuova edizione saranno 140 i vignaioli presenti, con oltre 700 etichette in degustazione ai banchi di assaggio.

A marzo 2026 torna Terre di Toscana: oltre 700 vini in assaggio in Versilia

I numeri contano, ma servono soprattutto a restituire la dimensione di un progetto che continua a mettere insieme territori diversi, storie produttive lontane tra loro e stili che raccontano una Toscana plurale, senza semplificazioni e senza percorsi obbligati. Si passa dalle denominazioni più note alle aree meno battute, con un’attenzione costante alla sostanza dei vini e al dialogo diretto con chi li produce.

La formula non cambia e forse è proprio questo uno dei motivi della sua tenuta. I produttori sono presenti in prima persona, il tempo è quello dell’assaggio e del confronto, e il pubblico - appassionati, ristoratori, enotecari, buyer, giornalisti e professionisti del settore - trova uno spazio in cui fermarsi, tornare su un vino, fare domande, costruire un’idea più solida di ciò che ha nel bicchiere. Come da tradizione, la giornata di lunedì sarà dedicata anche alle vecchie annate, un passaggio che sposta lo sguardo dall’immediatezza dell’uscita in commercio alla capacità dei vini di evolvere nel tempo. Un’occasione per rileggere alcune etichette alla luce della maturità e per misurare, senza scorciatoie, la coerenza del lavoro in vigna e in cantina.

Accanto ai vini, una selezione di artigiani del cibo toscano sarà presente in una sala dedicata, con proposte pensate per accompagnare il percorso di degustazione in modo semplice e funzionale, senza rubare la scena al bicchiere. Il biglietto d’ingresso, valido per una singola giornata e comprensivo dell’assaggio di tutti i vini, ha un costo di 40 euro a persona, inclusi diritti di prevendita e commissioni di servizio. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita a partire da gennaio 2026 tramite il sito www.terreditoscana.info. Durante entrambe le giornate sarà attivo un servizio di navette gratuite tra la stazione ferroviaria di Viareggio e l’UNA Hotel, un dettaglio pratico che facilita l’accesso e chiude il cerchio di un evento pensato per essere vissuto senza fretta.