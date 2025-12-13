Mixology Experience 2026 porta il beverage mondiale a Milano

Mixology Experience torna a Milano e lo fa con l’ambizione di chi, in pochi anni, ha smesso di essere una scommessa per diventare un appuntamento strutturale nel calendario del beverage professionale. Dall’11 al 14 maggio 2026, all’interno di TuttoFood e nel padiglione 6 di Fiera Milano Rho, andrà in scena la quinta edizione di un progetto che nasce da Bartender.it e che oggi guarda con sempre maggiore decisione al mercato internazionale.

Negli ultimi anni Mixology Experience ha seguito da vicino l’evoluzione del bar contemporaneo, intercettando cambiamenti di linguaggio, di prodotto e di consumo, ma soprattutto trasformandosi in uno spazio di incontro reale tra aziende, professionisti e operatori Horeca. L’edizione 2025, inserita nel contesto di TuttoFood Milano, ha rappresentato un passaggio chiave: l’aumento dei visitatori qualificati e la presenza crescente di operatori esteri hanno segnato un salto di scala evidente, aprendo la strada a un 2026 pensato in modo ancora più strutturato.

Il baricentro dell’edizione numero cinque sarà infatti il business internazionale. Il programma di Business Match viene ulteriormente rafforzato con l’obiettivo di creare connessioni concrete tra i brand esposti e i decisori del mercato globale: category manager dei grandi gruppi di acquisto, piattaforme distributive italiane e internazionali, importatori specializzati e buyers Horeca attivi nelle principali capitali del beverage. Le delegazioni attese arrivano da Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia, confermando Milano come punto di snodo sempre più credibile per il mondo della miscelazione e, più in generale, per l’ospitalità.

«Aspiravamo da anni a contribuire alla creazione di una vera opportunità di business internazionale per il mondo del beverage e, come gruppo Bartender.it, attraverso uno dei nostri format principali, ci siamo riusciti - spiega l'ideatore e organizzatore di Mixology Experience, Luca Pirola. La quinta edizione di Mixology Experience porta con sé un pubblico Horeca che finalmente potrà contaminare una manifestazione che già esprime numeri impressionanti sia in termini di visitatori sia di buyers nazionali e internazionali. TuttoFood è già la fiera leader assoluta per contatti retail e Gdo ed il programma di Business Match del 2026 permetterà alle aziende di incontrare i più grandi category manager dei gruppi di acquisto mondiali, insieme alle piattaforme distributive italiane e internazionali. Una quattro giorni che ottimizza tutte le esigenze commerciali, di export e di vendite delle aziende beverage e di tutti i loro brand. Senza dimenticare il pubblico dei professionisti: attiveremo un programma nel "Main Stage" e nel "Main Bar Arena" ricco di novità, contenuti ed esperienze da vivere, confermando Mixology Experience come il luogo in cui il settore cresce e si riconosce».

Accanto alla dimensione commerciale, continua a crescere anche l’impianto culturale della manifestazione. Il programma 2026, come già anticipato, dedica ampio spazio al beverage pairing e al dialogo tra cucina, mixology e ospitalità, un tema sempre più centrale nella costruzione dell’esperienza gastronomica contemporanea. Conferenze e talk con bartender, bar consultant e brand ambassador di respiro internazionale si alterneranno a masterclass tecniche su spirits, cocktail contemporanei, analcolici evoluti e nuove tendenze di consumo, con l’obiettivo di offrire contenuti utili e spendibili per chi lavora ogni giorno dietro o davanti al banco.

Il percorso espositivo, inoltre, è pensato come un ecosistema che racconta l’intera filiera del beverage. Il cross-over tra food e drink diventa una chiave di lettura per comprendere come la miscelazione moderna possa dialogare tanto con la cucina d’autore quanto con la ristorazione casual e i format di nuova generazione. Sono attesi oltre 500 marchi, con numerose presenze internazionali e una forte attenzione ai brand emergenti: spirits e liquori, soft drink premium e analcolici evoluti, distillazione artigianale, birre, sparkling wine, fino alle aziende di bar equipment, alle piattaforme tecnologiche dedicate al beverage e alle soluzioni per l’ospitalità.