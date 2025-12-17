Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 dicembre 2025  | aggiornato alle 14:56 | 116404 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

Caso Campari, accordo fiscale da 405 milioni: chiusa la partita tra Lagfin e Fisco

Lagfin, holding che controlla Campari, ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate che prevede il pagamento di 405 milioni di euro in quattro anni e la chiusura del contenzioso sulla presunta mancata exit tax

 
17 dicembre 2025 | 11:05

Caso Campari, accordo fiscale da 405 milioni: chiusa la partita tra Lagfin e Fisco

Lagfin, holding che controlla Campari, ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate che prevede il pagamento di 405 milioni di euro in quattro anni e la chiusura del contenzioso sulla presunta mancata exit tax

17 dicembre 2025 | 11:05
 

A poco più di due settimane dal decreto di sequestro per oltre un miliardo di euro disposto dalla Procura di Monza, la holding lussemburghese Lagfin, che controlla il 51,8% del gruppo Campari, ha annunciato di aver raggiunto un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. L’intesa prevede il completo abbandono della pretesa erariale a fronte del pagamento di 405 milioni di euro, diluiti su un arco temporale di quattro anni.

Caso Campari accordo fiscale da 405 milioni: chiusa la partita tra Lagfin e Fisco

Campari, accordo fiscale tra Lagfin e Agenzia delle Entrate

I termini economici dell’intesa

Secondo quanto comunicato dalla holding, è previsto un primo versamento di 152 milioni di euro entro il 31 dicembre 2025, che Lagfin coprirà con risorse già disponibili e accantonate. Il saldo sarà corrisposto tramite rate trimestrali di pari importo, a partire da giugno 2027 e fino al 30 settembre 2029. L’accordo consente di chiudere il contenzioso evitando un lungo percorso giudiziario.

La tutela degli azionisti Campari

Nella nota ufficiale, Lagfin ribadisce di avere «sempre operato nel pieno rispetto di tutte le normative applicabili, inclusa quella fiscale italiana», sostenendo che «la exit tax non fosse applicabile» nel caso specifico. La holding sottolinea inoltre che, pur ritenendo di poter prevalere in giudizio, un eventuale contenzioso «si sarebbe inevitabilmente protratto per anni» e avrebbe potuto «riverberarsi negativamente anche sul prezzo del titolo Campari», pur senza mettere in discussione il controllo societario.

La decisione di aderire alla transazione viene motivata da Lagfin come una scelta «a protezione di tutti gli azionisti di Campari». La custodia del controllo del gruppo viene definita «il cuore dell’oggetto sociale della holding», che dichiara di voler preservare l’interesse di chi ha investito e investirà nel marchio, «tenendolo indenne da vicende che non riguardano Campari».

L’origine dell’indagine e il nodo dell’exit tax

L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, nasce da una verifica fiscale legata a una fusione per incorporazione tra Lagfin e una sua controllata italiana, detentrice della quota di maggioranza di Davide Campari Milano.

Al centro degli accertamenti vi è l’operazione di fusione transfrontaliera del 2018, con cui il pacchetto di controllo sarebbe stato trasferito fiscalmente dall’Italia al Lussemburgo. Secondo la Procura, in quell’occasione non sarebbe stata versata l’exit tax, ossia l’imposta dovuta quando un’attività viene trasferita all’estero. Il pagamento di un terzo dell’importo contestato consentirà l’estinzione del fascicolo penale, chiudendo così la vicenda giudiziaria.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Campari Lagfin Agenzia delle Entrate accordo fiscale exit tax gruppo Campari sequestro Monza fusione transfrontaliera holding lussemburghese industria beverage
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Tirreno CT
Lucart
Robo
TreValli
Tirreno CT
Lucart
Robo
TreValli
Mangilli Caffo
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025