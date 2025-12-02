Guida ViniPlus 2026: tutti i numeri della Lombardia del vino in 994 etichette

La 20ª edizione della Guida ViniPlus dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia è da oggi consultabile online. La pubblicazione, giunta a un traguardo ventennale, rappresenta un punto di riferimento per conoscere la produzione vitivinicola lombarda, grazie al lavoro di 165 Sommelier Degustatori. La guida ha recensito 994 vini, assegnando 4 Rose Camune a 415 etichette e la speciale Rosa d’Oro a 171 vini, riconoscimento che valuta anche l’impatto territoriale, la tecnica di produzione e l’attenzione all’ambiente.

La presentazione della 20ª edizione della Guida ViniPlus di Ais Lombardia

ViniPlus 2026: territorio, qualità e sostenibilità

La nuova edizione conferma l’importanza della Lombardia come scrigno di territori e vitigni di qualità. Oltre alle 4 Rose Camune e alla Rosa d’Oro, quasi metà delle etichette presenti (471 vini) ha ricevuto la Rosa Verde, simbolo di basso contenuto di anidride solforosa (≤75 mg/l), con un ulteriore segnale dedicato ai vini Senza Solfiti Aggiunti. La guida fotografa l’evoluzione dei territori e delle comunità locali, mettendo in luce sia la qualità dei vini sia la consapevolezza dei produttori rispetto al patrimonio culturale e ambientale.

“Senza 1 Senso”: vino accessibile e inclusivo

Per celebrare i vent’anni, AIS Lombardia ha presentato “Senza 1 Senso”, progetto realizzato con NSG Design e UICI Milano che propone un’etichetta in braille con tag NFC, disponibile in edizione limitata. Il sistema permette di rendere alcune bottiglie “ascoltabili” e accessibili a tutti, trasformando l’esperienza del vino in un racconto tattile e digitale. Le bottiglie prodotte saranno vendute direttamente dalle aziende aderenti, online, in enoteche e locali selezionati, con il sovrapprezzo interamente devoluto in beneficenza all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - sezione di Milano.

I sommelier di Ais Lombardia presenti

Il metodo dei Sommelier Degustatori

Secondo Luigi Bortolotti, responsabile dei Degustatori, il metodo di valutazione della guida prevede degustazioni alla cieca, con esame simultaneo da più commissioni indipendenti, garantendo imparzialità assoluta. L’attività di degustazione è supportata dal lavoro logistico, dalla raccolta dati e dalla redazione delle schede, permettendo un’analisi completa dei vini lombardi.

Premi speciali per l’eccellenza lombarda

Durante la presentazione sono stati conferiti quattro riconoscimenti:

ViniPlus Personaggio dell’anno 2025 : Silvano Brescianini, per la guida della Franciacorta.

: Silvano Brescianini, per la guida della Franciacorta. ViniPlus Enoturismo e Ospitalità : Villa Franciacorta, per le iniziative di valorizzazione dell’accoglienza.

: Villa Franciacorta, per le iniziative di valorizzazione dell’accoglienza. ViniPlus Enologo dell’anno : Gabriele Picchi, per l’impegno nell’Oltrepò Pavese.

: Gabriele Picchi, per l’impegno nell’Oltrepò Pavese. ViniPlus Custodi della Vigna: Azienda Aldo Rainoldi, per la tutela del patrimonio vitivinicolo lombardo.

Da sinistra: Silvano Brescianini, Roberta Bianchi, Aldo Rainoldi, Gabriele Picchi

Il ruolo della guida nel panorama enologico lombardo

La Guida ViniPlus 2026 conferma la missione dell’AIS Lombardia: promuovere la cultura del vino regionale, valorizzare la formazione dei sommelier, diffondere la filosofia del “Bere Bene, Bere Responsabile” e sostenere l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusività nel settore vitivinicolo.