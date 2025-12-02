Muratori, il Franciacorta Millé 2020 premiato Miglior Metodo Classico d’Italia

Il Franciacorta Millé Millesimato 2020 della cantina Muratori Franciacorta ha ricevuto il riconoscimento come “Miglior Spumante Metodo Classico d’Italia” durante Vinoway Selection 2026, evento annuale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze della viticoltura italiana. La cerimonia ha visto protagonisti vini, produttori e rappresentanti del settore vinicolo nazionale.

A ritirare l’attestato è stato il presidente Bruno Muratori, che ha dichiarato: «Un riconoscimento importante che ci emoziona ma soprattutto gratifica l’impegno aziendale nella produzione di vini capaci di interpretare in modo rigoroso e identitario il territorio di provenienza».

Il Millé Millesimato 2020 ha ottenuto 97/100 dal panel tecnico Vinoway, posizionandosi in cima alla lista del prestigioso elenco “5 Stelle Way”. Lo spumante è stato inoltre selezionato tra i vini protagonisti della Masterclass ufficiale dell’evento, confermandone la rilevanza tecnica e il valore rappresentativo della denominazione Franciacorta.

La terza generazione della famiglia Muratori opera da oltre 25 anni nella produzione di Franciacorta, vinificando esclusivamente uve provenienti dai 60 ettari di vigneti distribuiti in 6 Unità Vocazionali, identificate dagli studi di zonazione degli anni Novanta. L’obiettivo è esprimere la completa variabilità pedoclimatica del territorio franciacortino.

Il Millé 2020 nasce da sole uve Chardonnay provenienti da vigneti collinari in prossimità lacustri, dove il microclima e i suoli contribuiscono alla concentrazione aromatica e all’equilibrio del vino. L’affinamento prevede almeno 36 mesi sui lieviti, conferendo struttura, precisione espressiva e finezza gustativa.

Il premio attribuito al Millé Millesimato 2020 rappresenta un riconoscimento autorevole per il posizionamento qualitativo della cantina e per il lavoro di ricerca sulla vocazionalità dei suoli franciacortini, consolidando la reputazione di Muratori Franciacorta come produttore di vini distintivi e rappresentativi del territorio.

Muratori Franciacorta

Via Valli, 31 - 25030 Adro (Bs)

Tel 030 7451051