Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 dicembre 2025  | aggiornato alle 16:17 | 116510 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Addio a Nicola Sarzi Amadè, pioniere della distribuzione di grandi vini

Ha intuito territori e produttori quando erano ancora margini, costruendo nel tempo un’idea di qualità fatta di scelte coerenti, ascolto e rispetto. Un lavoro paziente che ha inciso sul modo di bere il vino

 
23 dicembre 2025 | 11:46

Addio a Nicola Sarzi Amadè, pioniere della distribuzione di grandi vini

Ha intuito territori e produttori quando erano ancora margini, costruendo nel tempo un’idea di qualità fatta di scelte coerenti, ascolto e rispetto. Un lavoro paziente che ha inciso sul modo di bere il vino

23 dicembre 2025 | 11:46
 

Si è spento, nella giornata di domenica 21 dicembre, Nicola Sarzi Amadè, fondatore (nel lontano 1966, ndr) dell’omonima realtà di distribuzione di grandi vini e distillati e figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo del vino italiano. Con lui se ne va un protagonista silenzioso ma decisivo, uno di quelli che hanno lavorato lontano dai riflettori, costruendo nel tempo un’idea precisa e riconoscibile di qualità.

Nicola Sarzi Amadè

Addio a Nicola Sarzi Amadè

Nicola Sarzi Amadè, va detto, è stato, prima di tutto, un uomo di misura. Sia nel modo di porsi, che di scegliere, che di raccontare il vino. Aveva uno sguardo lungo, capace di leggere il mercato prima che il mercato stesso capisse dove stava andando. Lo ha fatto seguendo l’istinto e una curiosità mai domata, parlando di territori, produttori e denominazioni che allora erano poco più che nomi per pochi appassionati e che oggi sono diventati riferimenti condivisi.

All’inizio il lavoro, ricordiamo, era concentrato soprattutto sul vino italiano, con una dimensione regionale e artigianale. Poi, passo dopo passo, è arrivata l’apertura verso l’estero. Una selezione attenta, quasi maniacale, delle cantine più rappresentative, soprattutto francesi, ma anche di altre aree internazionali. In poco più di vent’anni quell’intuizione ha trasformato l’azienda in una realtà centrale per il comparto, capace di dialogare alla pari con le grandi maison e di diventare un punto di riferimento per ristoratori, enoteche e professionisti.

La forza del progetto è sempre rimasta quella di un’impresa familiare, costruita sulla passione e sulla responsabilità. Un’idea di distribuzione che non si limitava a muovere bottiglie, ma che passava dal racconto, dalla formazione, dal rispetto per chi il vino lo produce e per chi lo beve. Oggi quella visione continua grazie ai figli Claudia e Alessandro, già alla guida della società, che portano avanti il lavoro iniziato dal padre con la stessa dedizione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Vino distribuzione Nicola Sarzi Amadè
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Lucart
Fontina DOP
Robo
Suicrà
Lucart
Fontina DOP
Robo
Suicrà
Pavoni
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025