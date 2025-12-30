Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 31 dicembre 2025

Cantina Settecani chiude il 2025 in crescita tra imbottigliato ed export

30 dicembre 2025 | 15:28

Il 2025 si chiude con risultati positivi per Cantina Settecani, la cooperativa vitivinicola modenese che riunisce 130 piccoli viticoltori in un modello produttivo fondato su cooperazione, valorizzazione del territorio e attenzione alla redditività dei soci. In un contesto internazionale segnato dalla stagnazione dei consumi, la cantina registra dati in crescita che confermano la solidità delle scelte strategiche intraprese negli ultimi anni.

Settecani rafforza l'export: Asia e Nord America guidano la crescita

Settecani rafforza l’export: Asia e Nord America guidano la crescita

Ricavi in aumento e maggiore conferimento delle uve

La cooperativa, nata nel 1923 nell’omonima frazione tra Castelvetro, Castelnuovo Rangone e Spilamberto, ha chiuso l’anno con ricavi in crescita dell’8,7%, raggiungendo 6,75 milioni di euro. In aumento anche il conferimento delle uve da parte dei soci, che segna un +18,7%, con una remunerazione media al quintale che da nove anni si mantiene sopra i 50 euro, elemento centrale per la sostenibilità economica della base sociale.

L’imbottigliato traina il mercato interno

La vendita dei vini imbottigliati si conferma il principale motore di sviluppo di Cantina Settecani. Il mercato interno registra un incremento del 9,8%, sostenuto anche dalle buone performance del canale moderno. Un risultato che rafforza la scelta di puntare su una gamma riconoscibile e su un posizionamento coerente con il rapporto qualità-prezzo.

Export in espansione e nuovi mercati aperti

L’export continua a rappresentare un canale dinamico e oggi raggiunge 33 Paesi, in aumento rispetto all’esercizio precedente. L’Asia si conferma come primo mercato estero, seguita dal Nord America. Tra i nuovi sbocchi commerciali figurano Regno Unito, Irlanda, Nigeria, Camerun, Thailandia e Nuova Zelanda, a testimonianza di una strategia di internazionalizzazione progressiva e diversificata.

«All’interno di uno scenario mondiale che registra una decisa frenata nei volumi di vendita, e che coinvolge anche il Lambrusco, la sfida per mantenere un buon livello di redditività per i nostri soci è stata impegnativa», commenta il presidente Paolo Martinelli. «I risultati ottenuti confermano la scelta di puntare sull’imbottigliato e sulla promozione dei nostri vini in nuovi Paesi esteri».

Lambrusco Grasparossa e identità territoriale

Il 2025 ha rappresentato anche un anno di conferme per Cantina Settecani nel ruolo di interprete del Lambrusco Grasparossa, vitigno simbolo delle colline modenesi. Una tipologia che incontra un interesse crescente da parte di critica e appassionati, grazie a una forte identità territoriale che la cantina valorizza attraverso progetti di selezione e zonazione, pratiche agronomiche sostenibili e rese orientate alla qualità.

Comunicazione, marketing e sostenibilità al centro del 2026

Lo sguardo è ora rivolto al futuro. «Per il prossimo anno vogliamo consolidare ulteriormente l’immagine di Cantina Settecani attraverso investimenti mirati in comunicazione e marketing», spiega la vicepresidente Daniela Vaschieri, «con l’obiettivo di rafforzare l’identità del nostro marchio e accrescere la percezione di una realtà capace di coniugare qualità e giusto prezzo».

La sostenibilità resta un pilastro della cooperativa, come dimostra il rinnovo della certificazione V.I.V.A., il programma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In particolare, l’implementazione dell’analisi di Organizzazione ha permesso di valutare in modo integrato gli impatti ambientali, sociali ed economici, individuando obiettivi di miglioramento condivisi per il prossimo esercizio.

