600 Magnum numerate per un pezzo di storia: nasce la Riserva Giuseppe Olmo

Il Carmignano Riserva Docg Giuseppe Olmo di Tenuta di Artimino è un vino che racconta la storia di una famiglia, di una visione e di un gesto d’amore verso la terra e la memoria, una produzione limitata pensata per chi riconosce il valore delle emozioni racchiuse in una bottiglia.

Il Carmignano Riserva Docg Giuseppe Olmo è prodotto in sole 600 bottiglie numerate

Questa speciale magnum è stata voluta dalla Famiglia Olmo e dedicata al capostipite Giuseppe Olmo, campione di ciclismo, oro olimpico nel 1932, recordman dell’ora nel 1935 e imprenditore durante il boom economico. Alla fine degli anni ’80 acquistò la Tenuta di Artimino, residenza di caccia rinascimentale della famiglia Medici nel cuore della Toscana.

Nell’area di circa 80 ettari di vigneto, sui 730 complessivi della proprietà, si coltivano Carmignano e Chianti Docg. Ogni anno, da una selezione delle migliori uve della Tenuta, nascono solo 600 Magnum numerate. Sulle colline che guardano Firenze, il Sangiovese è predominante, affiancato dal Cabernet Sauvignon, presente già ai tempi dei Medici.

Dalla combinazione di queste uve nasce un vino di grande forza e armonia, maturato lentamente per esprimere l’eleganza del tempo. Il profumo è un mosaico di amarena e mora, violetta e spezie, con cenni di tabacco e cioccolato fondente. Al palato si apre maestoso e profondo, con una trama tannica fine, equilibrio tra potenza e grazia, e un finale lungo e persistente.

Sull’etichetta della bottiglia è disegnata una bicicletta, ogni anno diversa, scelta dal celebre catalogo Olmo. Per Giuseppe Olmo, la bicicletta non era solo un mezzo, ma una filosofia: «La ricerca del movimento giusto, dell’equilibrio perfetto. Così è anche il vino: un esercizio di armonia tra forza e misura». La Riserva Giuseppe Olmo diventa quindi molto più di un vino: è una lettera al passato scritta nel linguaggio del presente, una testimonianza di continuità familiare e culturale.

Tenuta di Artimino

Via la Nave, 11 - 59015Carmignano (Po)

Tel 055 8718215