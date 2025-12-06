Menu Apri login
Barawards 2025, Lemonier conquista il Premio Innovazione dell'anno

Lemonier di Gruppo Caffo 1915 vince il Barawards 2025 come innovazione dell'anno, mentre il semifreddo Bindi al Vecchio Amaro del Capo si afferma nella categoria Food, tra tradizione e reinterpretazione contemporanea

06 dicembre 2025 | 17:46
 

Lemonier, il nuovo aperitivo mediterraneo firmato Gruppo Caffo 1915, si aggiudica il Premio Innovazione dell’anno 2025 nella categoria Alcolici e Superalcolici nell'ambito di Barawards, confermandosi tra le novità più apprezzate nel settore dell’hospitality. Il riconoscimento celebra un prodotto che combina tradizione e visione contemporanea, riportando in auge una ricetta storica trasformata in aperitivo moderno.

Lemonier il nuovo aperitivo mediterraneo di Gruppo Caffo conquista i Barawards 2025

Barawards: Lemonier si aggiudica il Premio Innovazione dell'anno 2025

Lemonier, i segreti del nuovo aperitivo di Caffo

La storia di Lemonier risale agli anni Settanta, quando la ditta F. Bisleri & C., nota per il Ferro China Bisleri, ideò il prodotto come base per cocktail, esportandolo con successo negli Stati Uniti grazie alla collaborazione con William Grant & Sons. Dal 2020, con l’acquisizione del marchio Bisleri, Gruppo Caffo 1915 ha recuperato la ricetta originale, preservandone l’autenticità. Lemonier è ottenuto dalle scorze dei migliori limoni di Calabria e da un bouquet di botaniche tra cui menta, salvia, basilico e alloro. Con una gradazione alcolica di 14,9°, si propone come reinterpretazione contemporanea del classico italiano Spritz.

Lemonier, il nuovo aperitivo mediterraneo firmato Gruppo Caffo 1915

«Lemonier è l’ingrediente ideale per un drink frizzante, fresco e conviviale, un twist innovativo che accende di giallo il classico spritz. Il perfect serve segue la ricetta tradizionale con Prosecco Doc Cinzano, Lemonier e soda per un cocktail vivace e leggero», spiega Giacomo Casoni, responsabile marketing & trade marketing del Gruppo Caffo 1915. Il packaging, moderno ed elegante, dai colori vivaci e solari, valorizza l’identità mediterranea del prodotto, comunicandone natura, utilizzo e posizionamento come aperitivo premium.

La doppia vittoria di Gruppo Caffo 1915

A completare il successo dell’azienda arriva anche il premio nella categoria Food per il nuovo semifreddo Bindi al Vecchio Amaro del Capo, frutto di un co-branding tra due eccellenze italiane. Il dessert combina la tradizione con un approccio contemporaneo: elegante e vellutato, con una decorazione di crumble al burro, racchiude il gusto intenso e cremoso del Vecchio Amaro del Capo. Pensato come fine pasto distintivo, è ideale anche nella versione affogata con l’amaro calabrese.«Il semifreddo reinterpreta il sapore autentico di Vecchio Amaro del Capo con una ricetta pronta al servizio, studiata per sorprendere con la struttura e l’armonia delle note aromatiche», commentano i produttori.

