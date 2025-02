Kitz Rosso, il nuovo vino della Tenuta Hans Rottensteiner di Bolzano

Un rosso che racconta il territorio, un blend che guarda al futuro. La Tenuta Hans Rottensteiner di Bolzano amplia la sua linea Kitz con una novità che promette di conquistare gli appassionati: il Kitz Rosso. Presentato in anteprima alla presentazione del catalogo di "Proposta Vini", sarà disponibile sul mercato a partire da marzo. Un vino pensato per la convivialità, che affianca il già noto Kitz Bianco e ne condivide lo spirito fresco e versatile.

La linea Kitz di Rottensteiner

La cuvée del Kitz Rosso nasce dall'incontro tra tre vitigni chiave dell'Alto Adige: Schiava, Lagrein e Merlot. Se i primi due rappresentano l'identità storica della regione, il Merlot aggiunge una nota di contemporaneità, rendendo il blend equilibrato e accessibile. L'obiettivo è chiaro: offrire un vino che sia radicato nel territorio ma capace di parlare a un pubblico ampio, senza compromessi sulla qualità.

La linea Kitz si distingue per il carattere giovane e dinamico, come suggerisce il nome stesso, che in tedesco significa "cucciolo di stambecco" e richiama il simbolo araldico della cantina. Con queste due cuvée, la Tenuta Hans Rottensteiner punta a un pubblico che cerca freschezza e immediatezza senza rinunciare alla complessità di un buon vino. Il Kitz Rosso si presenta con un profilo aromatico delicato ma deciso, ideale per accompagnare piatti saporiti e momenti di condivisione. Il Kitz Bianco, invece, esalta la freschezza e la leggerezza, offrendo un'alternativa perfetta per chi preferisce i bianchi. Due espressioni diverse ma complementari, che raccontano la stessa filosofia produttiva.

