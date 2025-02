Il Liquorificio 1864 entra a far parte dell'Unione imprese centenarie italiane

Fondata nel 1864, ed oggi con sede in Figline Vegliaturo (Cs), il Liquorificio 1864 nel corso degli anni ha saputo preservare, innovandola, una tradizione artigianale. L’impegno all’innovazione è confermato dai recenti lanci dei nuovi Capobranco - amaro supremo un amaro premium dal carattere forte e deciso, unico nel suo genere, e dal Rosso Silano aperitivo alcolico a 10 gradi, estratto dallo storico infuso di amaro silano, perfetto per momenti conviviali. Con l’acquisizione nel 2005 da parte del Gruppo Regina con una partecipazione di Orlando Marcelletti, Liquorificio 1864 ha continuato a crescere integrando le più moderne tecnologie senza mai perdere l’anima artigianale che l’ha sempre contraddistinta.

Il Liquorificio 1864 entra a far parte della Unione imprese centenarie italiane

Con la nuova guida aziendale, i soci Elvira, Antonella, Gianni Regina ed Orlando Marcelletti hanno proiettato verso il futuro le storiche ricette dei suoi tesori liquoristici come l’Amaro Silano, vero simbolo della Calabria, il più antico della regione e medaglia d’oro 2024 al Concours Mondiale de Bruxelles; l’Anice Bosco, simbolo della tradizione calabrese, con la sua ricetta tradizionale gelosamente custodita fin dal 1864, il Nerò, ottenuto dalle radici della migliore liquirizia al mondo e la Sambuca Bosco, premiata nel 2021 come migliore sambuca al mondo.

«È la storia stessa dell’azienda a parlare da sé, per i 160 anni vissuti in un’ottica di trasparenza e condivisione, per la capacità di coniugare sapientemente l’esperienza acquisita con uno spirito innovativo, per i riconoscimenti internazionali ricevuti. Siamo molto orgogliosi e grati verso la Unione imprese centenarie italiane che ha voluto certificare questa nostra identità» ha commentato Gennaro Regina, presidente del Consiglio di amministrazione di Liquorificio 1864. Liquorificio 1864 è il terzo associato della Calabria ad affiliarsi alla Unione imprese centenarie italiane dopo Amarelli 1731 di Rossano e Tenute Librandi 1890 di Vaccarizzo Albanese.

