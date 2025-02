Torino ospita “La Prima dell’Alta Langa” 2025: 82 i produttori presenti

Il prossimo 10 marzo si terrà a Torino “La Prima dell'Alta Langa”, l'annuale degustazione b2b dedicata alle cuvée attualmente in commercio dei soci del Consorzio Alta Langa. L'evento si svolgerà a "La Centrale di Nuvola Lavazza", in via Ancona 11/A, e sarà riservato a buyer, ristoratori, enotecari, distributori e giornalisti del comparto vinicolo.

Il 10 marzo torna a Torino “La Prima dell'Alta Langa”

L'incontro si articolerà in due fasce orarie: la prima dalle 9:30 alle 13:30, la seconda dalle 13:30 alle 17:30. La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. I produttori presenti all'evento saranno 82 e le etichette di metodo classico in degustazione più di 180. Durante la giornata, gli operatori avranno la possibilità di conoscere e degustare le diverse espressioni dell'Alta Langa Docg, scambiando opinioni con i produttori presenti. L'evento rappresenta un appuntamento di riferimento per il settore Horeca e per tutti i professionisti interessati a questa denominazione spumantistica piemontese.

Consorzio dell'Alta Langa

Piazza Roma, 10 - 14100 Asti

Tel 0141.594842

