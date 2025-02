Vinventions supera i tre miliardi di tappi venduti nel 2024

Nel 2024, anno del suo 25° anniversario, Vinventions ha raggiunto un traguardo significativo: tre miliardi di tappi venduti a livello globale per vini, distillati e olio d'oliva. Un risultato che non solo consolida la posizione dell'azienda come una delle leader nel comparto delle chiusure e che dimostra anche la capacità di adattarsi in un contesto economico tutt'altro che semplice.

Vinventions, tre miliardi di tappi venduti nel 2024

Il mercato europeo, infatti, ha attraversato un periodo difficile, caratterizzato da una domanda in calo, una concorrenza sempre più agguerrita, pressioni sui prezzi e un rallentamento nello smaltimento delle scorte di vini e distillati. In mezzo a queste sfide, l'azienda è riuscita a mantenere il passo, offrendo ai produttori soluzioni affidabili, di qualità e soprattutto sostenibili. Una delle chiavi di questa crescita è rappresentata dai tappi alternativi al sughero della linea Nomacorc, che hanno registrato un incremento di 45 milioni di unità rispetto all'anno precedente. Un risultato particolarmente rilevante considerando il contesto generale di contrazione della produzione e dei consumi di vino. Ma non è tutto: la gamma di tappi micro-naturali SÜBR ha continuato a espandersi, con una crescita del 50% in volume per il secondo anno consecutivo. Riconosciuta come una valida alternativa ai micro-agglomerati di fascia alta, questa linea sta guadagnando terreno tra i produttori più esigenti, alla ricerca di soluzioni di chiusura di qualità superiore.

Nonostante una generale flessione nel mercato delle capsule a vite nel 2024, l'azienda ha dimostrato una notevole capacità di resistere, mettendo a segno ottime performance in mercati specifici. In Europa dell'Est, le vendite hanno portato a un incremento del fatturato del 16%, mentre in Italia si è registrato un aumento di 26 milioni di unità vendute. Numeri che dimostrano la solidità dell'azienda e la sua capacità di adattarsi alle diverse dinamiche locali. Nel corso dell'anno, Vinventions ha anche rafforzato la propria offerta con innovazioni pensate per rispondere alle esigenze dei produttori in termini di sostenibilità e performance. Tra queste, il lancio del Nomacorc Ocean ha avuto un impatto significativo: realizzato con plastica riciclata raccolta nelle zone costiere (ocean-bound plastics), questo prodotto ha attirato numerosi clienti, permettendo loro di rafforzare il proprio impegno ambientale e di comunicare un posizionamento distintivo sul mercato. Non meno rilevante è stato poi il debutto di Nomacorc Pops, una novità pensata per il mondo dei vini spumanti.

