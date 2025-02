Il Consorzio Asti Docg debutta al Salone del Vino di Torino con 20 aziende

Per la prima volta, il Consorzio Asti Docg parteciperà al Salone del Vino di Torino, evento dedicato al settore vitivinicolo piemontese in programma dal 1° al 3 marzo alle OGR Torino. Saranno presenti 20 aziende che proporranno in degustazione le produzioni tutelate dal consorzio, tra cui Asti Spumante, Moscato d'Asti, Canelli Docg e Strevi Doc.

Il programma prevede diverse attività, tra cui masterclass e degustazioni. Domenica 2 marzo alle 12:30 si terrà il tasting “Tutte le sfumature dell'Asti Docg” (OGR Foyer 2). Sempre domenica, alle 13:00 e alle 15:30 (OGR area CioccolaTò), è prevista la degustazione “Vini dolci alla corte di Re Cioccolato”, organizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d'Acqui. L'evento abbinerà Moscato d'Asti, Strevi Doc e Brachetto d'Acqui con il gianduiotto tagliato a mano, il cremino alla nocciola e il cioccolato fondente 60%, sia in versione pura che aromatizzata allo zenzero.

Venerdì 1° marzo alle 16:30 (OGR Binario 2), l'Associazione Comuni del Moscato organizzerà una degustazione verticale di Moscato d'Asti, per analizzarne le capacità di invecchiamento. Domenica 2 marzo alle 16:00 (OGR Foyer 2) si svolgerà una degustazione dedicata ai vini provenienti dai Sorì, vigneti caratterizzati da forti pendenze che richiedono una lavorazione esclusivamente manuale.

