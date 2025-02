Nasce Springo Black, il nuovo brut della cantina Le Manzane

La cantina Le Manzane di Treviso presenta Springo Black Conegliano Prosecco Superiore Rive di Rua Docg, un nuovo brut che sarà svelato in anteprima al Vinitaly, dal 6 al 9 aprile. La produzione è limitata a 11.930 bottiglie numerate, disponibili su prenotazione e destinate al settore Ho.re.ca. a partire da aprile.

Il nuovo Springo Black Conegliano Prosecco Superiore Rive di Rua Docg di Le Manzane

Springo Black è il quinto spumante della linea premium Springo e il terzo della tipologia Rive. Le uve provengono da un vigneto situato in un’area scoscesa, un tempo appartenente ad Antonio Gio Maria Ceschin, bisnonno di Silvana Ceschin, moglie di Ernesto Balbinot. La famiglia ha recuperato questa proprietà per preservarne il valore storico e mantenere vivo il legame con la tradizione vitivinicola locale.

Il packaging del nuovo spumante segue lo stile della linea Springo, con un design essenziale e toni scuri che caratterizzano la velina della bottiglia. Dal punto di vista organolettico, Springo Black si distingue per una struttura più intensa rispetto alle altre referenze della gamma, con un profilo minerale marcato e un aroma più deciso.

Il perlage è fine e persistente, mentre al naso emergono sentori di fiori bianchi e leggere note di panificazione dovute alla lunga sosta sui lieviti. In bocca il vino risulta pieno e minerale, con note di salvia e una spiccata sapidità data dal basso residuo zuccherino. Si abbina bene ai crostacei, ai primi piatti a base di pesce e alla cucina di mare in generale, oltre a essere adatto per un aperitivo raffinato.

