Si chiude l'era di Ferrari sul podio: Moët & Chandon torna in Formula 1

Finito il quadriennio di Ferrari, Moët & Chandon è pronta a tornare come Champagne ufficiale della Formula 1, una collaborazione che riaccende una storicissima tradizione. Con oltre 280 anni di esperienza nella produzione di Champagne, la maison francese si appresta così a riabbracciare i campioni del motorsport, continuando a brindare sui podi delle corse più emozionanti al mondo.

Champagne e Formula 1: Moët & Chandon di nuovo sul podio dal 2025

Moët & Chandon è infatti stata, fin dal 1950, una costante nei festeggiamenti delle vittorie più legendarie della Formula 1, accompagnando le imprese di icone come Sir Jackie Stewart, Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost, Mika Häkkinen e Michael Schumacher. Ogni bottiglia aperta e ogni bollicina che ha sollevato il calice è stata il simbolo di una passione condivisa, di un impegno che non si ferma mai e che ogni anno regala emozioni uniche. Ora, con l'anniversario che segna il ritorno della Formula 1 sotto nuovi auspici, Moët & Chandon torna a essere parte di questa grande famiglia, pronta a celebrare le vittorie di oggi e di domani.

Il 2025 vedrà la maison non solo protagonista sul podio, ma anche come title partner del Gran premio del Belgio, un appuntamento particolarmente importante per Moët & Chandon, visto che Spa-Francorchamps è un circuito con un legame storico molto forte con la maison. Ma questo ritorno, come sottolineano anche le parole di Sibylle Scherer, ceo di Moët & Chandon, è anche un omaggio allo spirito di squadra che alimenta la Formula 1.

«Siamo onorati ed entusiasti di tornare a essere lo Champagne ufficiale della Formula 1, celebrando una storia condivisa di trionfi collettivi e dedizione fin dagli anni Cinquanta» ha dichiarato Scherer. La maison celebra, infatti, il lavoro di squadra, la ricerca dell'eccellenza e quella passione che spinge ogni giorno i piloti e le squadre a superarsi. Stefano Domenicali, presidente e ceo della Formula 1, ha aggiunto: «La tradizione di brindare sul podio è uno dei momenti più iconici del nostro sport e siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a Moët & Chandon come Champagne ufficiale della Formula 1».

