Carlsberg: nel 2024 utili per 1,22 miliardi, cresce il segmento alcol-free

Carlsberg Group nel 2024 ha registrato un utile netto di 9,12 miliardi di corone danesi (circa 1,22 miliardi di euro). L'utile operativo rettificato è aumentato da 11,1 a 11,4 miliardi di corone, mentre i ricavi sono cresciuti del 2%, raggiungendo i 75 miliardi di corone. A trainare i risultati sono stati il segmento birre premium (+2%) e, soprattutto, quello delle birre analcoliche (+6%), che conferma un trend in forte espansione. Tra i principali brand del gruppo, Tuborg cresce del 5%, Carlsberg del 9%, Blanc 1664 del 6% e Brooklyn del 5%.

Nel 2024 oltre un miliardo di euro di utile netto per Carlsberg Group

«Il 2024 - ha commentato l'amministratore delegato Jacob Aarup - è stato un anno ricco di eventi importanti per i prossimi step di crescita di Carlsberg. Il lancio e l'attuazione della nostra rinnovata strategia, Accelerate SAIL, con le sue leve di crescita ben definite, l'acquisizione di Britvic, il buyout del nostro partner in India e Nepal e l'ampliamento della partnership con PepsiCo in Kazakistan e Kirghizistan sono stati importanti traguardi che ci consentiranno di ottenere una crescita sostenibile a lungo termine e la creazione di valore. Considerato il contesto difficile in alcuni dei nostri principali mercati, che ha influito sull'andamento dei volumi, siamo soddisfatti dei nostri solidi risultati per il 2024. L'impegno e la passione delle nostre persone e la resilienza del nostro business ci hanno permesso di ottenere una crescita della top-line, di aumentare gli investimenti commerciali e di raggiungere una crescita organica degli utili operativi nella fascia alta della nostra guidance, che abbiamo aggiornato ad agosto».

Il Gruppo ha inoltre avviato un importante programma di formazione interna per sostenere le proprie ambizioni di crescita a lungo termine, accolto con entusiasmo dai dipendenti. Guardando al futuro, Carlsberg prevede per il 2025 una crescita dell'utile operativo organico compresa tra l'1% e il 5%, puntando su innovazione e sostenibilità per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato globale della birra.

