Un'importantissima donazione è stata effettuata oggi in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. L'iniziativa benefica "Azione Spitzbuabm", nata dalla collaborazione tra i cabarettisti Thomas Hochkofler e Lukas Lobis (noti come "Leo und Luis") e Birra Forst, ha permesso di raccogliere una cifra di 17.837,20 euro a favore dell’Associazione DEBRA Südtirol - Alto Adige, impegnata nel supporto dei Bambini Farfalla.

Birra Forst: raccolti 17.837 euro per i bambini malati con "Azione Spitzbuabm"

Il successo della raccolta fondi

La raccolta è stata organizzata durante dieci spettacoli che si sono svolti tra novembre e gennaio, nella suggestiva Foresta Natalizia. Durante questi eventi, i due cabarettisti hanno interpretato i divertenti "zwoa lustigen drei Spitzbuabm". Parte del ricavato derivante dalla vendita dei dolcetti è stato destinato alla causa dei Bambini Farfalla, che soffrono di Epidermolisi Bollosa (EB), una rara malattia genetica della pelle. La consegna ufficiale dell'assegno è avvenuta oggi grazie all’impegno e alla generosità di tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa.

L’impegno di Birra Forst e dei partner

Durante gli spettacoli e in altre occasioni come al Fienile Forst, nella Foresta Natalizia, al Bräustüberl Forst e nel Braugarten Forst, sono stati venduti i "Spitzbuabm", dolci simbolo dell'iniziativa. Le donazioni sono giunte non solo dal pubblico, ma anche da alcune aziende partner storiche di Birra Forst, che hanno acquistato i dolcetti come regalo per i loro collaboratori. Grazie al supporto di tutti, l'iniziativa ha ottenuto un grande successo, raccogliendo fondi per una causa tanto importante.

Azione Spitzbuabm: Un sorriso per i Bambini Farfalla

L’Associazione DEBRA Südtirol - Alto Adige, dal 2004, si impegna a supportare i bambini con Epidermolisi Bollosa (EB), malattia che causa gravi lesioni alla pelle al minimo contatto. L’associazione offre assistenza medica e supporto psicologico alle famiglie, unendo forze per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti. La presidente di Debra, Anna Faccin, ha sottolineato come l'umorismo degli attori e il sostegno di Birra Forst siano stati determinanti per coinvolgere numerosi sostenitori e, allo stesso tempo, fare del bene.

Le parole degli organizzatori

Cellina von Mannstein, rappresentante di Birra Forst, ha dichiarato: «È una grande soddisfazione vedere quanto entusiasmo abbia suscitato l’Azione Spitzbuabm, portando a un risultato tanto positivo. Siamo felici di aver contribuito con il sostegno di tutti coloro che hanno partecipato».

Da parte sua, Anna Faccin di DEBRA Südtirol ha commentato: «È emozionante vedere come l'umorismo e la solidarietà siano riusciti a unire tante persone e fare concretamente del bene. Grazie al supporto di tutti, stiamo facendo un grande passo verso il miglioramento delle vite dei nostri bambini».

In questo modo, l'iniziativa ha unito divertimento e solidarietà, dimostrando che l’impegno per una causa importante può essere affrontato con un sorriso.

© Riproduzione riservata