Stock Spirits Italia: Davide Gibertini è il nuovo amministratore delegato

Stock Spirits Italia cambia volto ai vertici. Davide Gibertini è infatti il nuovo amministratore delegato dell'azienda, raccogliendo il testimone da Evelina Teruzzi, che lascia la carica dopo diciassette anni di esperienza nel gruppo. Una nomina che segna un nuovo capitolo per la storica azienda fondata nel 1884 a Trieste da Lionello Stock, oggi parte di Stock Spirits Group, tra i leader europei nel comparto dei liquori, con una presenza consolidata in nove Paesi, otto siti produttivi e un portafoglio di 70 marchi distribuiti in oltre 50 mercati.

Davide Gibertini, il nuovo amministratore delegato di Stock Spirits Italia

Gibertini arriva in Stock Spirits con un bagaglio di esperienze significativo nel settore Fmcg (beni di largo consumo) e nel mondo delle multinazionali. Il suo percorso lo ha portato a ricoprire ruoli di primo piano in aziende di calibro internazionale come Reckitt-Benckiser, The Kraft Heinz Company e Birra Peroni, sviluppando competenze strategiche nel commerciale e nel trade marketing. Il suo ultimo incarico lo ha visto impegnato come group commercial director di Havea, azienda farmaceutica innovativa, dove ha gestito l'integrazione di diverse realtà aziendali.

L'ingresso in Stock Spirits per Gibertini è una sfida stimolante, in un contesto di mercato in evoluzione e ricco di opportunità: «Questo è un nuovo capitolo entusiasmante della mia carriera - ha dichiarato - che mi riporta in un mercato estremamente appassionante, in un periodo di profonda e positiva trasformazione. In Stock Spirits, siamo pronti a costruire esperienze memorabili per i nostri consumatori, affrontando con coraggio le sfide e anticipando i cambiamenti. Il mio obiettivo è far crescere questa realtà internazionale in Italia, puntando su una solida strategia e su una forte collaborazione con i nostri clienti. Non vedo l'ora di lavorare con un team appassionato, pronto a fare la differenza guardando al futuro con visione e determinazione».

