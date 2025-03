Vinitaly 2025: Mionetto presenta le nuove collezioni e brinda al record di fatturato

Mionetto sarà tra i protagonisti della 57ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile. La storica cantina di Valdobbiadene (Tv) - presente al Padiglione 4, Stand B3 - porterà in fiera il meglio delle sue collezioni di Prosecco, due proposte alcohol-free e un calendario di appuntamenti dedicati alle nuove tendenze del bere consapevole. Il tutto dopo un 2024 chiuso con un fatturato record di 181 milioni di euro, in crescita del 18% sull'anno precedente e con una quota export che tocca l'82% del totale.

Mionetto a Vinitaly: il futuro del Prosecco tra sostenibilità e bere consapevole

Con alle spalle una lunga storia nel mondo del Prosecco, Mionetto si conferma anche quest'anno tra le realtà più dinamiche del mondo vinicolo italiano e internazionale. E la partecipazione al salone veronese sarà l'occasione per raccontare la propria visione del presente e del futuro, mettendo in mostra sia le novità di prodotto che l'evoluzione delle proprie linee di punta: «Al Vinitaly brinderemo all'importante crescita registrata dalla cantina - ha detto Alessio del Savio, direttore tecnico, winemaker e management board spokesman dell'azienda. Un anno positivo, chiuso con un fatturato record di 181 milioni di euro (circa +18% rispetto al 2023) e la conferma di una solida presenza nel mercato internazionale, con l'export che rappresenta l'82% del totale, riaffermando l'importanza del mercato Usa ed evidenziando ottimi risultati in mercati consolidati ed emergenti con un'offerta che unisce eccellenza enologica, contemporaneità e piacere di vivere».

Oltre ai Prosecchi che hanno fatto la storia dell'azienda, il focus dell'edizione 2025 sarà anche sulle due proposte analcoliche, lanciate da Mionetto per rispondere alla crescente attenzione verso un consumo più responsabile. Una direzione, questa, che coinvolge sempre più fasce di pubblico e sta trovando spazio anche nel mondo della mixology: «Negli ultimi anni, la domanda di drink a basso contenuto alcolico o completamente dealcolate è cresciuta in modo importante, spinta da un pubblico sempre più attento ad un consumo consapevole - ha spiegato Paolo Bogoni, chief marketing officer e management board executive di Mionetto. In questo scenario, Mionetto si propone di offrire soluzioni in linea con i nuovi stili di vita grazie a Mionetto 0.0% Alcohol Free e Mionetto Aperitivo Alcohol Free che, combinati insieme, portano la leggerezza del low/no alcohol allo Spritz per nuove occasioni di consumo nel segno del piacere e della convivialità».

Il board di Mionetto: Marco Tomasin, Robert Ebner, Paolo Bogoni e Alessio Del Savio

Proprio il tema dell'alcohol-free sarà al centro del talk in programma lunedì 7 aprile allo stand Mionetto, realizzato in collaborazione con Vincenzo Pagliara, Best Bartender 2023 al Roma Bar Show. Durante l'incontro, il mixologist e imprenditore analizzerà tendenze e prospettive di questo segmento di mercato, condividendo la propria esperienza sul campo. Il talk sarà seguito da una degustazione di cocktail inediti firmati da Pagliara, pensati per esaltare le caratteristiche di Mionetto Aperitivo in chiave no-alcol.

Sul fronte del Prosecco, le novità più attese riguardano due delle linee simbolo della cantina. La prima è la Luxury Collection, che si rinnova e debutta per la prima volta nella Grande distribuzione con il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry. Un passo importante per Mionetto, che punta così a consolidare la propria presenza sul mercato offrendo un prodotto di fascia alta anche al pubblico dei supermercati. A questa si affianca la nuova versione della Prestige Collection, che si presenta con un look più elegante e contemporaneo, in cui il marchio assume un ruolo ancora più centrale. Tutti i prodotti della linea saranno inoltre confezionati in una bottiglia leggera, scelta che punta a combinare estetica, funzionalità e attenzione alla sostenibilità.

