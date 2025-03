Famiglie Storiche: Bertani entra nell'associazione, Venturini lascia

Nel 2025, Famiglie Storiche, associazione nata nel 2009 dall'unione di dieci cantine della Valpolicella e oggi composta da tredici soci, annuncia un cambiamento nella propria composizione. L'azienda Venturini lascia l'associazione, mentre Bertani, parte di Angelini Wines & Estates, entra a farne parte. L'associazione continua così il proprio lavoro di promozione dell'Amarone e del territorio.

Bertani entra nelle Famiglie Storiche

«A nome di tutti i soci - dichiara Pierangelo Tommasi, presidente di Famiglie Storiche - desidero ringraziare la Famiglia Venturini per il contributo dato in questi anni all'associazione, nel pieno rispetto della loro scelta di proseguire il proprio percorso al di fuori del gruppo. A loro va il nostro augurio di continuare con successo il prezioso lavoro portato avanti finora. Allo stesso tempo, esprimiamo grande soddisfazione nell'accogliere Bertani tra i membri di Famiglie Storiche: un marchio di riferimento per la Valpolicella e per l'Amarone, che porterà ulteriore valore al nostro impegno comune. La nostra associazione è composta da aziende che, attraverso la loro storia e il lavoro quotidiano, custodiscono e promuovono l'identità di questo territorio straordinario, condividendo l'obiettivo di valorizzare l'Amarone in Italia e nel mondo».

Famiglie Storiche, la storia

Famiglie Storiche è stata fondata nel giugno 2009 da dieci cantine della Valpolicella, zona vitivinicola della provincia di Verona. Oggi riunisce tredici aziende che producono vini, tra cui l'Amarone, e promuovono il territorio a livello nazionale e internazionale. Dal 2010, l'associazione è proprietaria dell'Antica Bottega del Vino, locale storico nel centro di Verona attivo dal Cinquecento. L'associazione è nata con l'obiettivo di valorizzare la produzione dell'Amarone e il legame con il territorio. L'idea di costituirla è stata di Sandro Boscaini, Cavaliere del Lavoro e attuale presidente di Masi. Nel 2009, diverse cantine della Valpolicella condividevano la volontà di tutelare e promuovere la tradizione enologica della zona, con particolare attenzione alla qualità e alla diffusione dei loro vini.

Famiglie Storiche, le cantine aderenti

Allegrini

Begali

Bertani (nuovo ingresso)

(nuovo ingresso) Brigaldara

Guerrieri Rizzardi

Masi

Musella

Speri

Tedeschi

Tenuta Sant'Antonio

Tommasi

Torre D'Orti

Zenato

