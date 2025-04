Planeta tra i marchi vinicoli più ammirati al mondo nel 2025

Anche nel 2025, Planeta si conferma tra le aziende vinicole più apprezzate a livello internazionale, ottenendo il 36°posto nella classifica mondiale "The World’s Most Admired Wine Brands" stilata dalla rivista britannica Drinks International. L'azienda siciliana si posiziona inoltre come quinta cantina italiana, dopo Gaja, Antinori, Sassicaia e Frescobaldi.

Alessio Planeta, ceo di Planeta

La classifica, pubblicata annualmente, si basa su un sondaggio condotto da Drinks International, che coinvolge un panel di 100 esperti del settore, tra cui Master of Wine, enologi, buyer, sommelier, giornalisti ed educatori del vino. I partecipanti sono chiamati a valutare le aziende vinicole secondo criteri quali la qualità costante nel tempo, l'autenticità e rappresentatività territoriale, la capacità di rispondere alle esigenze del mercato e la forza del brand a livello globale. L'inserimento di Planeta in questa selezione conferma il riconoscimento internazionale per la coerenza stilistica e l’identità dei suoi vini, apprezzati dagli esperti per la qualità e la valorizzazione del territorio siciliano.

Alessio Planeta, ceo dell’azienda, ha commentato: «Essere tra i marchi più ammirati del mondo è per noi un onore e uno stimolo a continuare il nostro lavoro con passione e visione. Questo riconoscimento appartiene a tutta la nostra squadra e alla terra straordinaria che ci ispira ogni giorno».

