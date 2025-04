Consorzio Garda Doc: Paolo Fiorini confermato presidente

Il Consorzio Garda Doc, realtà che tutela e promuove i vini del territorio del Lago di Garda, ha annunciato il rinnovo delle cariche sociali in seguito al Consiglio di amministrazione. Paolo Fiorini (Cadis 1898 sac), agronomo ed enologo attivo nel panorama vitivinicolo veronese, è stato confermato alla guida del Consorzio nel ruolo di presidente. Giovanna Prandini (Morenica) e Giovanni Verzini (Collis Veneto Wine Group) mantengono le rispettive cariche di vicepresidenti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre composto da:

Emmanuel Gozzi (Gozzi Soc. Agr.)

(Gozzi Soc. Agr.) Vincenzo Bertola (Pratello Soc. Agr.)

(Pratello Soc. Agr.) Chiara Tuliozi Ricchi (Soc. Agr.)

(Soc. Agr.) Gianfranco Gambesi (Cantine Vitevis sca)

(Cantine Vitevis sca) Giuseppe Fugatti (Giwine srl)

(Giwine srl) Fabio Dei Micheli (Vinicola Napoleone srl)

(Vinicola Napoleone srl) Luca Degani (Cantine di Verona sca)

(Cantine di Verona sca) Paolo Contri (Contri Spumanti spa)

Il rinnovo avviene in un momento in cui il Consorzio intende proseguire con un progetto di consolidamento dell’identità della denominazione Garda Doc, puntando su visibilità, riconoscibilità e coerenza comunicativa. Tra gli obiettivi del nuovo mandato figurano il proseguimento del percorso di promozione territoriale, la valorizzazione della qualità produttiva e la costruzione di un brand territoriale solido e identificabile. Il Consorzio conferma inoltre il proprio impegno nel supportare i produttori e nell’intensificare la comunicazione con il mercato, con l’intento di far percepire pienamente il valore delle eccellenze vitivinicole del Garda. Il lavoro proseguirà lungo la linea tracciata negli ultimi anni, che ha visto il Consorzio attivo nello sviluppo di strategie per la crescita della denominazione, con attenzione alla sostenibilità, alla valorizzazione del paesaggio vitato e alla coerenza del messaggio identitario veicolato al consumatore.

