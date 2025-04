Etichette del vino: Uiv approva le novità Ue, ma restano dubbi sugli avvisi sanitari

Il consiglio nazionale dell'Uiv (Unione italiana vini) promuove il nuovo pacchetto vino presentato dalla Commissione europea sul fronte dell'etichettatura, ma avverte: non c'è ancora nulla che escluda l'obbligo di avvertenze sanitarie. Intanto, in vista del viaggio a Washington della premier Giorgia Meloni, il presidente Uiv Lamberto Frescobaldi si dice fiducioso sul superamento dell'incertezza legata ai dazi americani.

Etichettatura del vino: Uiv favorevole alle novità Ue, ma preoccupata per gli health warning

Durante la riunione che si è tenuta a Canelli (At), nella sede di Fratelli Gancia, i vertici dell'associazione hanno espresso una valutazione positiva sulla proposta normativa illustrata dal commissario europeo per l'Agricoltura e l'alimentazione, Christophe Hansen, lo scorso 28 marzo. In particolare, viene considerato un passo avanti il ricorso alla digitalizzazione per rendere più trasparenti le informazioni rivolte ai consumatori, soprattutto per quanto riguarda ingredienti e valori nutrizionali, grazie all'introduzione del QR code. Tuttavia, l'ottimismo è parziale. Come precisato nel corso del Consiglio, a dispetto di quanto riportato da alcuni organi di stampa, non esiste ancora un atto giuridico formale che possa garantire l'esclusione delle etichette sanitarie. Di fatto, l'unico margine d'azione oggi disponibile per gestire il tema delle raccomandazioni salutistiche resta quello dell'autoregolamentazione. Secondo Uiv, il comparto può utilizzare pittogrammi - relativi a gravidanza, minori e guida - o ancora una volta il QR code per diffondere messaggi improntati alla moderazione, in linea con la filosofia portata avanti da tempo. A supporto di questa impostazione, viene richiamato anche il programma “Wine in Moderation”, già adottato da molte aziende vitivinicole.

Una mossa, questa, che si inserisce in un orizzonte ben preciso: l'imminente introduzione degli health warning in Irlanda, prevista per marzo 2026, che rischia di aprire la strada a iniziative analoghe in altri Paesi. Intanto, il comparto guarda con attenzione anche al contesto internazionale e, in particolare, ai rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Sul punto, Lamberto Frescobaldi ha espresso «fiducia per l'evoluzione dei negoziati sui dazi americani in vista della missione della presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che incontrerà Trump giovedì. Puntiamo allo "zero for zero", ma anche a uscire da questo contesto di incertezza così da poter tornare a programmare e lavorare con i nostri interlocutori americani. Grazie all'intervento e alla finezza politica del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che abbiamo incontrato prima di Vinitaly, gli alcolici americani sono stati esclusi dalla lista dei prodotti americani soggetti a contro-dazi da parte dell'Europa».

