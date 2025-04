Forst Awards: premiati Brignone, Fischnaller, Collomb e Tabanelli

Venerdì 11 aprile, al ristorante Forst Season di Bolzano, sono stati assegnati i Forst Awards - Best Performance per la stagione invernale 2024/2025. Birra Forst, da anni vicina al mondo degli sport invernali e partner della Federazione italiana sport invernali (Fisi), ha voluto premiare gli atleti e le atlete che più si sono distinti nelle ultime competizioni internazionali: Federica Brignone, Roland Fischnaller, Giorgia Collomb e Flora Tabanelli.

Flora Tabanelli; Giorgia Collomb; Cellina von Mannstein, Birra Forst; Flavio Roda, presidente Fisi, e Roland Fischnaller

Una cerimonia raccolta, alla presenza di ospiti illustri come il presidente Fisi Flavio Roda, il presidente di Fisi Alto Adige Markus Ortler, il dirigente Christian Haas e il presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo, ha fatto da cornice alla consegna dei riconoscimenti. A premiare i protagonisti della serata è stata Cellina von Mannstein, in rappresentanza di Birra Forst, che ha consegnato ufficialmente l'assegno da 25mila euro complessivi destinato agli atleti selezionati per il Forst Award - Best Performance 2024/2025. L'evento ha celebrato risultati di altissimo livello. A partire, appunto, da Federica Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo generale di sci alpino e protagonista assoluta di una stagione straordinaria, culminata con l'oro e l'argento ai Mondiali di Saalbach, oltre alle coppe di specialità nello slalom gigante e nella discesa libera e a dieci successi in Coppa del Mondo. Brignone, impossibilitata a essere presente, ha comunque voluto mandare un videomessaggio carico di energia positiva, in un momento per lei delicato a causa di un infortunio che la costringerà a un periodo di convalescenza.

Accanto a lei è stato premiato Roland Fischnaller, icona dello snowboard alpino, che a 44 anni ha saputo ancora una volta imporsi ai massimi livelli, conquistando il titolo mondiale nel gigante parallelo e confermando la sua longevità sportiva. Tra i giovani talenti premiati anche Flora Tabanelli, 17 anni, astro nascente del freeski, che in questa stagione ha collezionato successi impressionanti: prima vittoria in Coppa del Mondo di big air a Kreischberg, secondo posto a Klagenfurt e, soprattutto, medaglia d'oro nel big air ai Mondiali in Svizzera, insieme al Big Air Crystal Globe e alla Coppa del Mondo di Park&Pipe. Numeri e risultati che la proiettano tra le protagoniste assolute della disciplina. Infine, a completare il quartetto dei premiati, Giorgia Collomb, 18 anni, protagonista di un'annata brillante con l'oro nella gara a squadre ai Mondiali di Saalbach e i successi ai Mondiali juniores di Tarvisio, dove ha conquistato l'oro nello slalom gigante e il quinto posto nello slalom speciale.

Durante la premiazione, Cellina von Mannstein ha ribadito il senso profondo del legame tra Birra Forst e la Fisi, andando oltre la semplice sponsorizzazione: «Non si tratta solo di promuovere i giovani talenti, ma di riconoscere i risultati a tutti i livelli. Vogliamo celebrare momenti e prestazioni eccezionali che ci riempiono di entusiasmo e rafforzare ulteriormente la nostra già stretta collaborazione con Fisi. Questo riconoscimento testimonia quanto siano fondamentali gli atleti che, con impegno e passione, non solo conquistano traguardi sportivi, ma rappresentano valori autentici come disciplina, dedizione e miglioramento continuo. La nostra partnership va ben oltre la sponsorizzazione: ad esempio, Giorgia Collomb farà presto parte di una campagna pubblicitaria di Birra Forst. In questo momento particolare di convalescenza, i nostri pensieri sono anche con Federica Brignone. Le sue impressionanti prestazioni ci hanno sempre ispirato e non vediamo l'ora di vederla presto di nuovo tra noi» ha dichiarato von Mannstein.

