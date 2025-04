Alambicco d'Oro: il concorso apre al gin e premia l'eccellenza della distillazione

Il concorso nazionale Alambicco d'Oro Anag torna con la sua 42ª edizione e introduce, per la prima volta, il gin tra i distillati in gara. Oltre alle storiche categorie dedicate a grappa, acquavite d'uva e brandy italiano, il concorso ammetterà anche gin, distilled gin e London gin, ampliando così il panorama delle produzioni valutate, in linea con l'evoluzione del mercato e i nuovi gusti dei consumatori.

L'iniziativa si conferma come una delle principali occasioni per promuovere e valorizzare la distillazione italiana in tutte le sue forme. Possono partecipare distillerie storiche, realtà emergenti e aziende vitivinicole che affidano la distillazione delle proprie vinacce a terzisti, producendo le cosiddette "grappe di fattoria". Anche quest'anno l'evento si svolge con il patrocinio della Camera di Commercio Alessandria e Asti, AssoDistil e del Consorzio Nazionale Grappa.

La valutazione dei campioni è affidata a una giuria composta da assaggiatori Anag selezionati attraverso prove interne alle delegazioni regionali. Le degustazioni si svolgeranno dal 16 al 18 maggio a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Al termine delle valutazioni verranno assegnate le medaglie Best Gold, Gold e Silver. Saranno inoltre conferiti due riconoscimenti speciali: uno alla distilleria che otterrà il punteggio complessivo più alto e uno alla bottiglia con il design più apprezzato, selezionata da una giuria formata da giornalisti, designer, architetti ed esperti del settore enogastronomico.

Il bando completo con tutte le informazioni utili per partecipare e spedire i campioni è disponibile sul sito Anag, nella sezione dedicata al concorso Alambicco d'Oro. Le domande devono essere inviate entro il 30 aprile scrivendo a iscrizioni@alambiccodoro.com.

