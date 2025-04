Madame Sauvignon 2021 premiato come Vino Bianco dell’Anno ai Wine Awards 2025

Grande successo per Ronco dei Tassi, storica azienda del Collio Goriziano, che con il suo Madame Sauvignon 2021 si è aggiudicata il titolo di “Vino Bianco dell’Anno” ai Wine Awards 2025, organizzati dall’edizione italiana di Food and Travel, il magazine internazionale pubblicato in 18 Paesi.

Madame Sauvignon 2021 di Ronco dei Tassi

La premiazione si è svolta il 28 marzo nella splendida cornice barocca di Palazzo Nicolaci a Noto, uno dei gioielli architettonici più rappresentativi della Sicilia. Una serata di gala interamente dedicata alla cultura del vino e all’enoturismo, durante la quale sono stati celebrati i migliori produttori italiani e internazionali.

A decretare i vincitori è stata una giuria di esperti del settore, presieduta da Marco Reitano, Head Sommelier del ristorante La Pergola di Roma.

Il commento di Enrico Coser: “Orgoglio e gratitudine”

A ritirare il premio, consegnato da Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia, è stato Enrico Coser, che guida l’azienda con il fratello Matteo.

Enrico Coser e Pamela Raeli durante la premiazione

«È un grande onore ricevere questo riconoscimento - ha dichiarato Enrico Coser -. Il premio al nostro Madame Sauvignon come “Vino Bianco dell’anno” è per noi motivo di orgoglio e profonda gratitudine. Ronco dei Tassi è un’azienda a conduzione familiare, nata 35 anni fa dalla passione dei miei genitori. Oggi io e mio fratello Matteo abbiamo il privilegio di portare avanti questa storia, con lo stesso impegno, rispetto per la terra e amore per il vino che ci è stato trasmesso.

Questo premio è il frutto del lavoro di squadra, di scelte coraggiose e di una visione che unisce passato e futuro.»

Madame Sauvignon 2021: la Riserva che celebra il Collio

Madame Sauvignon è una delle tre Riserve che la famiglia Coser ha scelto di imbottigliare solo nelle annate migliori, affiancando Malvasia e Pinot Bianco nella Collezione di Famiglia.

Dal 2019, queste etichette rappresentano il meglio della produzione aziendale e vogliono testimoniare la longevità e l’evoluzione dei bianchi friulani.

Quella del 2021 è stata un’annata particolarmente felice, celebrata con una Riserva una tantum, impreziosita da un’etichetta firmata dall’artista Giordano Floreancig.

Le uve, raccolte a mano, provengono da un vigneto selezionato posto nelle zone più alte ed esposte a est del Monte Quarin sopra Cormòns.

Profilo organolettico: eleganza e carattere

Il Madame Sauvignon 2021 si distingue per un profumo aromatico ma non stucchevole, complesso e raffinato. Al palato, l’ingresso è morbido ed equilibrato, con un finale lungo e persistente in cui emerge una marcata sapidità e la nota varietale che ne svela l’origine.

Un bianco di razza, capace di sorprendere oggi ma anche di evolvere nel tempo, confermando l’attitudine all’affinamento che caratterizza i grandi vini del Collio.

Ronco dei Tassi: eccellenza del Collio Goriziano

Fondata nel 1989 da Fabio Coser e dalla moglie Daniela, Ronco dei Tassi ha sede sul Monte Quarin nel cuore del Collio Goriziano. L’azienda si estende su oltre 50 ettari, di cui 23 a vigneto e il resto a bosco.

Il nome “Ronco dei Tassi” nasce da due elementi distintivi: i ronchi, tipici terrazzamenti collinari esposti al sole, e la presenza di tassi selvatici che, nel periodo della vendemmia, si nutrono avidamente dei grappoli più maturi.

La cantina è da sempre impegnata in una viticoltura sostenibile, basata su tecniche colturali a basso impatto ambientale, con controlli qualitativi e quantitativi rigorosi per garantire uva sana e vino autentico, nel pieno rispetto del territorio.

