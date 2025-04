“Le mie perle”: un Metodo Classico di Grignolino firmato La Scamuzza

Prodotto dall’azienda La Scamuzza di Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dal 2012, si tratta di un metodo classico ottenuto da Grignolino, un’uva che tradizionalmente si vinifica in rosso. A partire dalla vendemmia 2024, sarà anche riconosciuto come Doc.

“Le mie perle” dell'azienda La Scamuzza

Origini storiche dello spumante di Grignolino

Da documenti storici ritrovati negli archivi monferrini, risulta che lo spumante prodotto con uve Grignolino risalga alla fine dell’Ottocento. “Le mie perle” sono una dedica di Laura Zavattaro, proprietaria della cantina, alle sue due figlie, Carlotta e Matilde.

Un vino dal carattere monferrino

Uno spumante tipicamente monferrino, dal colore unico, rosa salmone con riflessi aranciati. In bocca spicca l’acidità, con un leggero ritorno speziato. È equilibrato, e in chiusura emerge una nota di mandorla amara.

La Scamuzza

Cascina Pomina 18 – 15049 Vignale Monferrato (Al)

Tel 328 546 3142

Di: Piera Genta

