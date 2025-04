Abruzzo in Bolla 2025, prevendita aperta: sconti sui biglietti fino al 30 aprile

Dal 21 al 23 giugno torna a L'Aquila, a Palazzo dell'Emiciclo, "Abruzzo in Bolla", la manifestazione dedicata agli spumanti organizzata da Virtù Quotidiane con il patrocinio del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo. Il programma della terza edizione sarà fitto di appuntamenti, tra talk, degustazioni e masterclass, e la prevendita dei biglietti è già attiva su Ciaotickets, con prezzi ridotti fino al 30 aprile.

Aperta la prevendita dei biglietti (con sconti) per l'edizione 2025 di Abruzzo in Bolla

Rispetto agli anni scorsi, tra le principali novità spiccano due masterclass dedicate agli Champagne, organizzate in collaborazione con Excellence Sidi, società di importazione e distribuzione che ogni anno cura "Champagne Experience". Saranno condotte da Antonio Paolini, mentre Massimo Di Cintio guiderà una masterclass dedicata alle bolle rosa da nord a sud della Penisola. A completare il quadro, Massimo Iafrate proporrà un approfondimento a 360 gradi sul mondo degli spumanti. Il programma entrerà nel vivo sabato pomeriggio e proseguirà fino al lunedì, arricchendosi anche di momenti di confronto con esperti del settore. Tra i talk più attesi, "Franciacorta ieri, oggi e domani. La nascita di un mito, il futuro delle bolle italiane" con Silvio Brescianini (Consorzio Franciacorta), Angela Sini (Cantina della Volta) e Valentina Di Camillo (I Fauri), condotto da Antonio Paolini; "Il vino alla prova del nuovo Codice della Strada e della crisi globale" con Nuccia De Angelis (Qualità Abruzzo), Nicola D'Auria (Movimento turismo vino), Angelo Radica (Città del Vino) e Arianna Di Pietro (Avvocato diritto vitivinicolo) condotto da Marcella Pace; e ancora "Vini dealcolati: sfida, opportunità o insidia?" con Marzia Varvaglione (Presidente Ceev), Gianni Sinesi (Reale Casadonna) e Alessandro Nicodemi (Consorzio di tutela vini d'Abruzzo), moderato da Serena Leo.

Non mancheranno spazi dedicati alla miscelazione, banchi di degustazione con alcune eccellenze gastronomiche d'Abruzzo (e non solo), oltre agli sho cooking curati dall'Unione regionale cuochi (Urca) e dall'associazione Maitre D'. Un modo per offrire al pubblico un'esperienza completa che intreccia bollicine e gastronomia di qualità. I biglietti disponibili sono quattro, ognuno pensato per diversi livelli di partecipazione. Il Ticket Full Gold, disponibile in soli 20 esemplari, include un cocktail, due consumazioni food, quattro assaggi di spumante e la partecipazione alla masterclass sullo Champagne "Il millesimato, perché gli anni contano", in programma domenica 22 giugno e condotta da Antonio Paolini. In degustazione durante la masterclass: Benoit Lahaye Violaine millesimato, Secondé Simon Cuvée Euphonie millesimato, Canard Duchene millesimato, La Borderie Val Moré Blanc de Noirs millesimato. Le referenze, si precisa, potrebbero variare ma saranno sempre sostituite da etichette di pari livello. Questo biglietto è in vendita in modalità Early Bird a €74 + DP fino al 30 aprile, poi salirà a €86.

Il Ticket Full, limitato a 30 pezzi, include due consumazioni food, quattro assaggi di spumante e l'accesso alla masterclass "Con tutte queste bollicine. Un mondo fantastico da scoprire", condotta da Massimo Iafrate. Qui si esploreranno i metodi di produzione, le varietà di uva e le principali differenze tra tipologie di spumante. Anche questo biglietto gode del prezzo ridotto fino al 30 aprile, a €29 + DP, per poi passare a €35. Il Ticket wine tasting, disponibile senza limiti numerici, consente di effettuare quattro assaggi di spumante a scelta tra le cantine presenti e due consumazioni food. Ha un costo fisso di €18+DP in prevendita, mentre in cassa sarà acquistabile a €23. Infine, per chi volesse concentrarsi solo sulla degustazione di Champagne, c'è il Ticket Masterclass Champagne "Tutte le sfumature e l'eleganza dello Chardonnay", che permette di partecipare alla masterclass di lunedì 23 giugno 2025, sempre a cura di Excellence Sidi e condotta da Antonio Paolini. In degustazione: Veuve Fourny Blanc de Blanc de Vertus 1er Cru, Franck Bonville Pur Avize millesimato, R&L Legras Cuvée Saint Vincent millesimato e Collard Picard Blanc de Blancs Grand Cru Dom Picard, con eventuali sostituzioni di pari livello in caso di necessità. I posti sono limitati a 20 ed è in vendita a €60 + DP.

© Riproduzione riservata