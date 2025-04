Calici tra le mura, vino protagonista nelle Casematte di Pizzighettone

Il vino è tornato protagonista nelle caratteristiche mura di Pizzighettone (Cr). Dal 25 al 27 aprile, infatti, nel borgo in riva all'Adda si è tenuta la terza edizione di "Calici tra le mura", il mercato dei vini ospitato all'interno delle suggestive casematte lungo la cinta muraria del borgo storico.

A Pizzighettone si è tenuta la terza edizione di Calici tra le mura

Durante l'evento, 80 produttori - da Nord a Sud, Isole comprese - hanno proposto oltre 300 etichette, offrendo ai visitatori un percorso dedicato ai sapori enogastronomici italiani. Tra i tanti produttori presenti, una buona rappresentanza dal vicino Piacentino (tra cui Monteverdi e La Torretta) e dalla Lombardia, con un folta presenza pavese, ma anche con produttori della Bergamasca (come ad esempio La Brentina), Brescia, Como e Mantova, senza dimenticare cantine come U-Tabarka dell'isola sarda di San Pietro o la pugliese Madri Leone, “l'universo femminile del vino pugliese”, come si definisciono.

"Calici tra le Mura" ha permesso di degustare e acquistare direttamente dai produttori vini, distillati e prodotti gastronomici italiani. I partecipanti hanno avuto inoltre l'opportunità di incontrare personalmente i vignaioli, ascoltando i racconti legati alla produzione. Parallelamente, una selezione di food truck ha proposto piatti cucinati sul momento. L'evento non si è limitato alla sola esposizione: sono state infatti organizzate anche diverse attività collaterali dedicate alla scoperta del borgo di Pizzighettone e del suo patrimonio storico e culturale.

© Riproduzione riservata