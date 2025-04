Heineken lancia Bar Dating: l'app per scoprire nuovi bar come su un'app di incontri

Heineken ha lanciato Bar Dating, una web app che combina il funzionamento delle app di incontri con l'esplorazione dei locali. L'obiettivo è aiutare i giovani a uscire dalla routine e a conoscere nuovi bar, grazie a un sistema di swipe simile a quello usato per matchare con altre persone.

Bar Dating, la nuova app di Heineken per trovare un locale

Secondo una ricerca commissionata dal brand, il 73% dei giovani tende a frequentare sempre gli stessi posti, anche se quasi la metà dichiara di voler variare di più. Tra le ragioni principali ci sono la difficoltà nel mettere d'accordo il gruppo e l'abbondanza di alternative che può rendere complicata la scelta. Circa un giovane su due percepisce la propria vita sociale come poco dinamica. Bar Dating cerca di rispondere a queste esigenze proponendo un modo semplice e immediato per scoprire nuovi locali. Il bar, infatti, resta un punto di riferimento per le relazioni sociali, soprattutto per Millennials e Gen Z. L'app si propone quindi come uno strumento per facilitare esperienze diverse e potenzialmente più appaganti.

Per promuovere l'iniziativa, Heineken ha scelto come ambassador Tommaso Zorzi, che attraverso i suoi canali racconta l'idea di esplorare nuovi locali e superare la monotonia. In parallelo, il brand ha organizzato eventi #BarDating a Roma e Milano nei weekend del 9-10 e 16-17 maggio. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con attività pensate per incentivare l'interazione tra i partecipanti. Michela Filippi, marketing director di Heineken Italia, aggiunge: «Sappiamo che i giovani italiani si sentono spesso bloccati nella loro bolla sociale, dove anche scoprire un nuovo bar - che dovrebbe essere la cosa più semplice al mondo - può rivelarsi complicato. Indecisione e opinioni contrastanti li portano a tornare sempre negli stessi posti, con le stesse persone. Bar Dating vuole rompere questo schema rendendo più facile che mai scoprire nuovi locali, vivere nuove esperienze e uscire dalla propria comfort zone. Non significa dover dire addio al proprio locale preferito, ma semplicemente esplorare di più per una vita sociale più stimolante ed appagante».

