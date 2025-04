Be.Come si sposta a Napoli: appuntamento a novembre al Grand Hotel Parker's

Dopo due edizioni consecutive a Milano, Be.Come cambia scenario e approda al Sud: l'edizione 2025 si terrà infatti dal 17 al 19 novembre a Napoli, nello storico Grand Hotel Parker's. L'evento, che negli anni si è ritagliato uno spazio fisso tra gli appuntamenti più attesi del settore vitivinicolo italiano, conferma la sua formula su invito con selezione dedicata alle aziende partecipanti.

La decisione di lasciare la Lombardia per puntare su una città come Napoli non è casuale, ma parte da una volontà precisa: «Dopo due edizioni milanesi, il baricentro si sposta al sud per aprire nuovi orizzonti e generare opportunità orientate a questa area del nostro paese, sebbene lo sguardo resti sempre rivolto a tutta la Penisola». Una scelta che guarda dunque al Mezzogiorno non come periferia del discorso sul vino, ma come nuovo centro di stimoli, dialoghi e possibilità, in un'ottica che vuole abbracciare l'intero territorio nazionale. Il titolo dell'edizione 2025, “Oltre il Calice, verso il futuro. Nuovi racconti: dialogo e inclusione per costruire identità condivise e esperienze da vivere con le prossime generazioni”, anticipa chiaramente il focus di quest'anno. Be.Come si prepara infatti a segnare un punto di svolta, mettendo al centro il tema delle nuove forme di narrazione del vino, dell'inclusione e del dialogo intergenerazionale. Una riflessione che nasce non solo dall'esigenza di aggiornare il linguaggio con cui il vino si racconta, ma anche dalla consapevolezza che il pubblico - e le sue abitudini - sta cambiando.

Per questo, nel corso dell'evento si parlerà anche delle nuove modalità di consumo e delle strategie comunicative più efficaci per coinvolgere le generazioni più giovani, sempre più protagoniste delle dinamiche culturali e di mercato. Un'apertura che non strizza l'occhio alla moda, ma cerca di rispondere a un cambiamento concreto, osservabile e in continua evoluzione. Come sempre, la partecipazione sarà riservata e su invito, con una selezione attenta per quanto riguarda le aziende vitivinicole. Un modello che ha permesso all'evento di mantenere un profilo coerente e una proposta di alta qualità: «Sarà nostra cura fornire maggiori informazioni sul programma e le modalità di adesione nelle prossime settimane» si legge nella comunicazione ufficiale.

